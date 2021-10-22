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【阿里巴巴9988】阿里巴巴推出短時臨近天氣預測平台　可追蹤極端天氣

新經濟追蹤 14:27 2021/10/22

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阿里巴巴推出人工智能平台　精確預測短時臨近天氣

阿里巴巴 （09988） 旗下的達摩院推出人工智能短時臨近天氣預測平台，可以對未來六小時內的天氣情況，進行精细範圍内高精度的預測。

據了解，該平台可以提供一公里網格範圍的高分辨率圖像，每十分鐘更新一次。平台可追蹤降雨量、風速，以及包括雷暴和冰雹等的極端天氣狀況，為農業、物流、運輸和可再生能源等天氣敏感行業帶來實際價值。

大摩：阿里巴巴的科技及基建仍是推動中國數碼化的關鍵，自研芯片符合國策發展【下一頁】

該人工智能預測平台算法由阿里巴巴達摩院和國家氣象中心合作研發，透過卷積神經網絡（Convolutional Neural Network），從雷達回波和氣象衛星圖片中有效提取氣象特徵。

達摩院機器智能技術實驗室負責人金榕表示，透過前沿算法和雲端技術，平台提升了在中國做短臨天氣預測的能力，短臨預測是幫助不同行業作出天氣相關決策的關鍵技術。

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【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？

記者：梁安琪

港股 新經濟股 新經濟 雲端 極端天氣 阿里巴巴－SW（09988） 天氣 人工智能 阿里巴巴 基建

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