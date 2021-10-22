【供應鏈危機】 Barbie加價無礙需求　廠商提前生產　確保聖誕節有貨

▲ Mattel行政總裁Ynon Kreiz認為，父母均把子女消費花在首位，期望今年聖誕的銷情強勁。（法新社圖片）

全球供應鏈陷危機，不少企業都需要把額外的成本轉嫁予消費者。Barbie（芭比）玩具生產商Mattel表示，即使聖誕節期間的價格上漲，但仍然無損消費者對玩具的需求。

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綜合外電報道，自原材料及運輸成本不斷上升後，Mattel的旗下產品已經加價。然而，該企第三季度的銷售額仍然上升8%至18億美元，並預計聖誕節檔期的銷情暢旺。

Mattel行政總裁Ynon Kreiz指，該企正處於供應鏈亂局中，努力把產品上架。他指，玩具業與其他行業一樣，均處於全球供應鏈危機，即使在第三季仍深受影響。為應對此情況，該公司已經提前生產，使用更多貨櫃進入不同的港口，但他坦言：「我不能確保我們會滿足所有需求。」

除了物流方面的挑戰外，樹脂價格上升，亦令Mattel玩具的零售價格上漲。不過，Ynon Kreiz拒絕透露加價的幅度。縱然玩具加價，但他指父母均把子女消費花在首位，期望今年聖誕的銷情強勁。

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責任編輯：葉泳珊

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