▲ 【會計監管】財務匯報局修訂條例通過 財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察

港府今年6月提出改革會計師監管制度，擴大財務匯報局的監管範圍，代替會計師公會部分職能。相關《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》今日（22日）在立法會獲得通過，財匯局在新法例頒布日期生效後，將取得會計師公會發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，以及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師及執業單位。

會計師公會日後執行的法定職能包括：

就會計師的持續專業進修設定要求；

制定會計師專業道德標準，及制定會計及核數準則，以及

處理會計師註冊事宜，包括舉辦考試以及與香港以外的地方的會計團體安排會計師資格的相互或交互認可。

港府表示，修訂條例將在所需準備工作完成後，由財庫局局長以憲報公告指定的日期起實施。財庫局局長許正宇表示，修例令香港的會計專業規管制度與國際發展更趨一致。

財務匯報局2019年正式成立，負責上市公司核數師的查察、調查及紀律處分權力，會計師公會續保留發出執業證書、非上市核數師調查和紀律處分等法定職能。

今年6月，港府宣布擴大財匯局權力，並提議財匯局擴權後，易名為會計及財務匯報局（會財局，AFRC－Accounting and Financial Reporting Council）。

港府擬擴權財匯局 會計師公會會長鄭中正：事出突然、財匯局：大勢所趨，可見【下一頁】

會計師公會：財匯局擴權前應廣泛諮詢 上市公司商會關注徵費會否提高，可見【下一頁】

會計師公會去年理事會選舉結束後，首次由非傳統建制派主導。對於公會權力有變，會計師公會理事會曾發聲明，促請政府於推行監管改革前先進行廣泛諮詢，惟法例如期在本屆立法會年度獲通過。

財匯局最新表示，立法程序的下一步是制定附屬法例，以提供過渡安排和將有關職能轉交財匯局。財匯局行政總裁馬力稱，將繼續與政府、香港會計師公會和持份者就擬議的附屬法例緊密合作。

財匯局主席黃天祐稱，有信心財匯局將準備就緒承擔新增的職能和挑戰，促進市場的良好及可持續發展，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。’

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編輯：麥德銘