【會計監管】財務匯報局修訂條例通過　財匯局取代會計師公會發執業證書、註冊查察

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港府今年6月提出改革會計師監管制度，擴大財務匯報局的監管範圍，代替會計師公會部分職能。相關《2021年財務匯報局（修訂）條例草案》今日（22日）在立法會獲得通過，財匯局在新法例頒布日期生效後，將取得會計師公會發出會計師執業證書、執業單位的註冊及查察，以及調查和紀律處分所有會計師、執業會計師及執業單位。
會計師公會日後執行的法定職能包括：
港府表示，修訂條例將在所需準備工作完成後，由財庫局局長以憲報公告指定的日期起實施。財庫局局長許正宇表示，修例令香港的會計專業規管制度與國際發展更趨一致。
財務匯報局2019年正式成立，負責上市公司核數師的查察、調查及紀律處分權力，會計師公會續保留發出執業證書、非上市核數師調查和紀律處分等法定職能。
今年6月，港府宣布擴大財匯局權力，並提議財匯局擴權後，易名為會計及財務匯報局（會財局，AFRC－Accounting and Financial Reporting Council）。
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會計師公會去年理事會選舉結束後，首次由非傳統建制派主導。對於公會權力有變，會計師公會理事會曾發聲明，促請政府於推行監管改革前先進行廣泛諮詢，惟法例如期在本屆立法會年度獲通過。
財匯局最新表示，立法程序的下一步是制定附屬法例，以提供過渡安排和將有關職能轉交財匯局。財匯局行政總裁馬力稱，將繼續與政府、香港會計師公會和持份者就擬議的附屬法例緊密合作。
財匯局主席黃天祐稱，有信心財匯局將準備就緒承擔新增的職能和挑戰，促進市場的良好及可持續發展，從而鞏固香港作為國際金融中心的地位。’
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編輯：麥德銘