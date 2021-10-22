【內房危機】萬科會否救恒大？　郁亮：先解決自己過冬、行業陣痛後仍有機會

▲ 【內房股】萬科郁亮回應會否救恒大：會先解決自己過冬問題 相信行業陣痛之後仍有機會

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中國恒大 （03333） 在美元債息寬限期到期支付，惟外界仍關注恒大能否悉數清還所有已過期債息。一度被視為恒大潛在白武士的萬科 （02202） ，董事會主席郁亮今日出席業務交流會時稱，「冬天來了，誰都冷」，萬科會先解決自己過冬的問題，如果有機會才按市場化原則合作。

對於內地房地產調控持續，郁亮表示，應尊重常識，回歸常態，行業收縮、陣痛之後仍有機會，

這就像減肥一樣痛苦，但我們相信天下沒有做完的生意，只有沒做好的生意。

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郁亮表示，「三線四檔」要求出台後，房企必須要縮表，減少債務，去金融化，而縮表的衝擊是非常大的，會帶來投資下降、房企短期業績也受到重大損失等影響，但房地產業陣痛之後，同樣有機會。

據半年業績報告，萬科達成「三條紅線」要求，屬「綠檔」企業。

對於萬科第二輪集中供地大幅減少， 郁亮表示，拿地策略上，萬科沒有停止拿地，只是要求標準高了，只做有機會的投資，只拿特別好的項目。

今年8月中時，內媒傳出萬科率領的投資團隊計畫買下恒大集團持有恒大物業所有持股，但因價格不合而告吹。恒大月初停牌，與合生創展 （00754） 洽議出售恒大物業 （06666） 控股權，惟交易告吹。

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編輯︰曾樂詩