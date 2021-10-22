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加拿大民眾雪地跌傷提告 最高法院裁定市政府需負責

環球社會熱點 14:03 2021/10/22

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加拿大地區冬天經常漫天大雪，當地政府需時常鏟雪，維持路面暢順。加拿大最高法院近日裁定，市政府需就鏟雪引起的疏忽或責任賠償。是次判決由一名女子於2015年索償案引起，當中涉及100萬美元（約780萬）賠償。

加拿大極端炎熱下 錄719人不明原因死亡疑熱死 【下一頁】

加拿大女子馬爾奇（Taryn Joy Marchi）於2015年1月時，在大不列顛哥倫比亞省（British Columbia）納爾遜市（Nelson）停車後，試圖攀上一旁雪堆到達人行道時發生意外，導致腿部受傷。馬爾其事後入稟法院，向納爾遜市政府索償100萬美元。

當時市政府已剷除數個停車位的積雪，路面積雪亦被鏟至一旁，惟未有清理人行道上的積雪，讓民眾從停車場回到人行道。

加拿大卑詩省創紀錄49.6度高溫 熱浪疑釀逾230死 【下一頁】

納爾遜市政府提出，鏟雪政策是一項核心政策決定（core policy decisions），可免受刑責。雙方多次訴訟後，納爾遜市政府在上訴法庭敗訴，決定再上訴至最高法院。

加拿大最高法院近日開審案件，並裁定市政府需對鏟雪引起的疏忽或責任賠償。最高法院駁回的市政府論點，認為市政府的鏟雪政策執行不能免除責任和過失索償規範，下令重新審理案件。

加拿大媒體分析指，案件結果或影響全國各地城市，其後將有大量因在雪地跌傷而引發的訴訟。加拿大總檢察官、安大略省（Ontario）、艾伯塔省 （Alberta）等省檢察官都有參與此案。據悉，加拿大城市需每年花費數億美元鏟雪。

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責任編輯：李俊儀

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