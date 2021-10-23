艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版）

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）正於美國新墨西哥州拍攝新電影《Rust》，但艾力寳雲在綵排期間使用的道具槍突然走火，意外擊中一名男導演及一名女攝影師。女攝影師送往醫院後，因傷勢過重不治。

（第二版更新警方調查進展）

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新墨西哥州警方派員到事發現場蒐證，檢走艾力寶雲（Alec Baldwin）事發時穿著的染血戲服，所有道具槍、火藥、攝影機及文件等，暫時未有提出起訴。

法庭文件顯示，當時共有3枝道具槍，一名助導將其中1枝交給艾力寶雲，表示可以安全發射，但不知道裝了實彈。

63歲的艾力寶雲在社交網站表示，將會全力配合警方調查，並形容今次是悲慘意外，無法用言語表達震驚及悲傷。女死者丈夫接受訪問時，稱現時未能用任何言語評論事件，但感謝各界對事件給予的同情。

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艾力寶雲主演的新片《Rust》周四（21日）下午於新墨西哥州一個名為Bonanza Creek Ranch的農場取景。

美媒指當地時間下午兩點，艾力寶雲在綵排期間舉起本應裝有空彈的道具槍。但艾力寶雲手上的道具槍走火，擊中48歲男導演索薩（Joel Souza）的肩部及42歲女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）。

據悉，哈欽斯獲安排乘坐直升機飛往新墨西哥大學醫院，進行緊急胃部手術，但她最終傷重死亡。索薩而則被送往另一間醫院治療。

艾力寶雲於事發數小時前，曾於網上發布一張他穿著西部服飾、恤衫和外套沾滿假血的現場花絮照，豈料不久後就發生走火意外。

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責任編輯：鄭錦玲、嚴智勇