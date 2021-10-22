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美男星艾力寶雲拍新戲 用道具槍誤殺攝影指導

環球社會熱點 13:47 2021/10/22

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荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin），正於美國新墨西哥州拍攝新電影《Rust》。但艾力寳雲在彩排期間使用的道具槍突然走火，意外擊中一名男導演及一名女攝影師。女攝影師送往醫院後，因傷勢過重不治。

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63歲的艾力寶雲（Alec Baldwin）主演的新片《Rust》，周四（21日）下午於新墨西哥州一個名為Bonanza Creek Ranch的農場取景。

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美媒指當地時間下午兩點，艾力寶雲在彩排期間舉起本應裝有空彈的道具槍。但艾力寶雲手上的道具槍走火，擊中48歲男導演索薩（Joel Souza）的肩部及42歲女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins）。

據悉，哈欽斯獲安排乘坐直升機飛往新墨西哥大學醫院，進行緊急胃部手術，但她最終仍傷重死亡。而索薩而則被送往另一間醫院治療。

艾力寶雲於事發數小時前，曾於網上發布一張他穿著西部服飾、恤衫和外套沾滿假血的現場花絮照，豈料不久後就發生走火意外。

意外發生後，片場及附近的一座老教堂也遭到封鎖。警方發聲明表示仍在調查意外經過及涉及哪種射擊物。

美媒指截至當地周四晚仍未有人遭到檢控，警方有向艾力寳雲問話，而艾力寳雲當時一度淚流滿面。

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責任編輯：鄭錦玲

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