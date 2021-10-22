特朗普新社交平台帶動 DWAC投資者大賺4.2億美元

美國前總統特朗普日前宣布，成立公司創建新社交平台。與特朗普新公司合併的SPAC公司Digital World Acquisition Corp.隨即大受追捧，其中一位投資人亦獲利甚豐，估計已賺取4.2億美元。

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特朗普（Donald Trump）新成立的公司名為特朗普媒體及科技集團（Trump Media & Technology Group，簡稱TMTG），將與目前在美上市的SPAC公司Digital World Acquisition Corp.（簡稱DWAC）合併，為推出新社交平台TRUTH Social鋪路。

消息公布後，DWAC股價一路上漲，周三（20日）交易量已上升357%，公司市場估值更是接近15億美元（約116.62億港元）。投資人之一﹑Benessere Capital行政總裁奧蘭多（Patrick Orlando）所佔股份價值亦是大幅增加，達至4.23億美元（約32.89億港元）。

《路透社》報稱，奧蘭多只向DWAC投資300萬美元（約2,333萬港元），如今卻獲利約4.2億美元（約32.66億港元）。不過，在DWAC與TMTG合併完成後半年，奧蘭多才能賣股套現。

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責任編輯：吳漢培