內房股延續強勢　黃偉豪建議揀中海外688

內房股繼昨日逆市大升，今早延續升勢，融創 （01918） 最強勢升8%，龍湖 （00960） 升6%，中海外 （00688） 亦升3%，資金追捧內房板塊，內房股點揀？投資者應如何部署策略？宜短炒抑或長揸望中長綫？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）推介中海外688，立即點擊收看／收聽了解詳細原因、策略。

重溫《ET開市直擊》足本版：科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code）

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：10 - 美股外圍市況速覽

02：14 - 港股ADR表現

03：00 - 亞太股市早段市況速報

03：08 - 標指創紀錄新高 市場資金仍偏好美股

04：23 - 解讀債息升美股仍升現象

08：41 - 港股上日市況速覽

09：49 - 恒指短期有機會維持反彈 關鍵價位在哪？

12：02 - 劉鶴發言未能消除內房板塊憂慮？形勢仍有保留？

14：44 - 內房股部署策略 中海外 （00688） 較安全？

16：00 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 甚麼價位可入？科技股未有貨宜再等？

17：35 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 可望再破頂

19：01 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 走勢分析

20：20 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 短綫操作策略？部署宜睇中長綫？

22：36 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 前景好股價弱？

25：38 - 港股開市前市況速報

28：05 - ET個股推介 - 華潤電力 （00836）

29：04 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 昨日急跌需沽？

30：32 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 中長綫睇好？

32：35 - 觀眾問股：恒指26000點見頂未？

34：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 復牌下跌見底未？

36：12 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 短綫要審慎？

38：03 - 觀眾問股：天能動力 （00819） 走勢好轉股價仍弱

39：20 - 觀眾問股：馬雲現身有何玄機？阿里巴巴 （09988） 是否轉勢仍待觀望？

42：35 - 觀眾問股：Apple年底前可衝上200元？

44：22 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 短期宜審慎？

45：38 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 15元有貨可反彈再上？

47：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 升穿500元可再入貨？

48：03 - 觀眾問股：新創建 （00659） 有機會再升？中長

49：20 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 買入、上望價位？

50：32 - 觀眾問股：日清食品 （01475） 前景分析

52：18 - 觀眾問股：快手 （01024） 慢慢擺脫弱勢？

53：44 - 觀眾問股：定加注價位策略

54：53 - 恒指早段市況速覽

56：16 - 財經日誌提提你