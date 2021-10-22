  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】Panasonic電視業務屢屢虧損　擬撤出歐洲生產線　改由外判生產

商業 12:49 2021/10/22

分享：

Panasonic計劃撤出歐洲生產線，削減成本以維持電視業務。（法新社圖片）

電視市場競爭激烈，Panasonic的電視業務亦因與中國及韓國之間的價格戰，而持續虧損。該企計劃撤出歐洲生產線，削減成本以維持電視業務。

【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買

據日本傳媒報道，Panasonic計劃在明年3月底前，撤出在歐洲的電視生產線。所涉及的生產基地，僅得該企位於捷克西部的工廠。該工廠1997年開始投產，負責生產於歐洲銷售的電視機。據稱，相關員工約為400人，大部分將會被解僱。往後，Panasonic於歐洲市場售賣的電視，將改由外判生產。

截至2021年3月，Panasonic 於2020財年的電視銷量約為360萬部。市場份額由2000年代的雙位數，降至現時不足2%。2020財年期間，乘著「宅經濟」的熱潮，令電視業務事隔2個財年首度扭虧為盈。不過，該企認為要長遠擺脫虧蝕情況，有需要大幅削減固定成本。

2019年，Panasonic已停止在墨西哥的生產；今年3月底前又停止了日本、越南和印度的生産，另又計畫今年內撤出巴西。市場預計，今後Panasonic在馬來西亞和台灣的工廠，主要用於生產高端機型。至於價格較低的機型，則有意委託中國家電企業TCL生産，目前正在展開協調。

【超市商機】Market Place瞄準港人需求、增加健康產品　引入Bakehouse主廚自家烘焙品牌（多圖）

【大灣區薪酬】大灣區加薪幅度勝香港　港企明年薪酬料最高調整至2.4%

責任編輯：葉泳珊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買
今日
【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買
【第16屆國際環保博覽】國際環保博覽27號開幕　公眾日設綠色市集及環保工作坊
2021/10/21
【第16屆國際環保博覽】國際環保博覽27號開幕　公眾日設綠色市集及環保工作坊
【好想去旅行】七海探索者號重新啟航　郵輪於意大利里雅斯特市出發
2021/10/21
【好想去旅行】七海探索者號重新啟航　郵輪於意大利里雅斯特市出發
【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務
2021/10/21
【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務

你可能感興趣

【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買
今日 11:20
【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買
【第16屆國際環保博覽】國際環保博覽27號開幕　公眾日設綠色市集及環保工作坊
20:12 2021/10/21
【第16屆國際環保博覽】國際環保博覽27號開幕　公眾日設綠色市集及環保工作坊
【好想去旅行】七海探索者號重新啟航　郵輪於意大利里雅斯特市出發
21:02 2021/10/21
【好想去旅行】七海探索者號重新啟航　郵輪於意大利里雅斯特市出發
電視機 經濟 家電 銷售 歐洲 Panasonic 歐洲市場 中國

下一篇文章

【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【超市商機】惠康開設5萬尺全新超市Wellcome Fresh　首設食街、主打新鮮食品（多圖）
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【超市商機】Market Place瞄準港人需求、增加健康產品　引入Bakehouse主廚自家烘焙品牌（多圖）
【超市商機】Market Place瞄準港人需求、增加健康產品　引入Bakehouse主廚自家烘焙品牌（多圖）
【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務
【UNY生活創庫】UNY新店登陸將軍澳　首設自家乾式熟成牛肉服務
【大灣區薪酬】大灣區加薪幅度勝香港　港企明年薪酬料最高調整至2.4%
【大灣區薪酬】大灣區加薪幅度勝香港　港企明年薪酬料最高調整至2.4%
【麥當勞】與MIRROR再度合作　推出「全新口味麥炸雞」
【麥當勞】與MIRROR再度合作　推出「全新口味麥炸雞」