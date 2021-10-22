【疫市營商】Panasonic電視業務屢屢虧損　擬撤出歐洲生產線　改由外判生產

▲ Panasonic計劃撤出歐洲生產線，削減成本以維持電視業務。（法新社圖片）

電視市場競爭激烈，Panasonic的電視業務亦因與中國及韓國之間的價格戰，而持續虧損。該企計劃撤出歐洲生產線，削減成本以維持電視業務。

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據日本傳媒報道，Panasonic計劃在明年3月底前，撤出在歐洲的電視生產線。所涉及的生產基地，僅得該企位於捷克西部的工廠。該工廠1997年開始投產，負責生產於歐洲銷售的電視機。據稱，相關員工約為400人，大部分將會被解僱。往後，Panasonic於歐洲市場售賣的電視，將改由外判生產。

截至2021年3月，Panasonic 於2020財年的電視銷量約為360萬部。市場份額由2000年代的雙位數，降至現時不足2%。2020財年期間，乘著「宅經濟」的熱潮，令電視業務事隔2個財年首度扭虧為盈。不過，該企認為要長遠擺脫虧蝕情況，有需要大幅削減固定成本。

2019年，Panasonic已停止在墨西哥的生產；今年3月底前又停止了日本、越南和印度的生産，另又計畫今年內撤出巴西。市場預計，今後Panasonic在馬來西亞和台灣的工廠，主要用於生產高端機型。至於價格較低的機型，則有意委託中國家電企業TCL生産，目前正在展開協調。

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責任編輯：葉泳珊

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