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【通脹升溫】能源價格飆升　世界銀行警告全球通脹成近期重大風險

宏觀解讀 12:42 2021/10/22

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能源價格飆升　世界銀行警告全球通脹成近期重大風險

世界銀行發表最新《大宗商品市場展望》指，能源價格在今年內已經飆升超過80%，預計直至2022年仍會持續小幅上漲，這將會加劇很多發展中國家的通脹水平，全球通脹將成為近期的重大風險。

報告指，大宗商品價格近期的大幅反彈，比早前預期的更加明顯，而全球各國經濟亦正慢慢復甦，近期的價格波動將令各國的經濟復甦政策變得更加複雜。

世界銀行發展前景集團首席經濟學家兼主管Ayhan Kose表示，能源價格飆升，為全球通脹帶來嚴重的短期風險，若這一狀態持續，可能會對能源進口國的增長構成壓力。

世界銀行指出，在供應受限和電力需求反彈的情況下，天然氣和煤炭價格都創下歷史新高，預計隨著需求放緩和供應改善，兩者的價格將在2022年下降。但鑑於目前的低庫存以及供應瓶頸，短期內大宗商品的價格可能會進一步飆升，另外全球極端天氣、新冠疫情再爆發等亦將為能源市場帶來更大風險。

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記者：梁安琪

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經濟 疫情 極端天氣 電力 天然氣 商品 世界銀行 天氣 通脹

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