  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

今日推介中軟國際｜淺探芯片股：ASM太平洋、中芯國際、華虹半導體　兼評滙豐、平保

股市 13:11 2021/10/22

分享：

恒生指數中午收報26132點，升115點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中軟 （00354） ，另亦會分析滙豐 （00005） 、平保 （02318） 、中芯 （00981） 、ASM太平洋 （00522） 、華虹半導體 （01347） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：15 – 滙豐 （00005） 整固再升

05：15 – 平保 （02318） 整固再升

09：50 – ASM太平洋 （00522） 要守80.00元位

13：11 – 中芯 （00981） 21.00元區似成底

16：04 – 華虹半導體 （01347） 37.00元區似造底

19：10 – 中軟 （00354） 芯片業漸緩

22：07 – 推介股表現記錄

22：38 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

＊逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況，做好開市準備＊【按此重溫節目】＊

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

港股 中國軟件國際（00354） 滙豐控股（00005） 中國平安（02318） 中芯國際（00981） ASM太平洋（00522） 華虹半導體（01347） 石鏡泉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創機器人2252暫錄孖展91.5億、超購57倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【新股IPO】微創機器人2252暫錄孖展91.5億、超購57倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕
【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒指夜期+ADR】美團小米ADR續升　夜期收市升59點　北水吸資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團小米ADR續升　夜期收市升59點　北水吸資近6億（不斷更新）
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）