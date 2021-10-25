▲ 【比亞迪新高】比亞迪突破300元創新高、市值破萬億 Tesla入門車型改用新電池成憧憬

比亞迪 （01211） 股價連日創新高，繼上周五升近半成，周一股價再升3%，突破300元水平，暫報305元，成交16億元。比亞迪A股（002594）今日也升5%，比亞迪市值最新已突破逾萬億港元。消息層面，Tesla 擴大使用比亞迪有份生產的磷酸鐵鋰電池，令外界憧憬比亞迪有望開展向外供應汽車電池。

Tesla（美：TSLA）上周公布業績時預告，會在較低成本車型，全球範圍使用磷酸鐵鋰電池，Tesla 目前已向內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）取貨，用於國產Tesla車款，而比亞迪的「刀片電池」也屬於磷酸鐵鋰電池。

另外，比亞迪電子 （00285） 現升2%，報27.95元。

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Tesla以往主要使用鎳錳電池或高鎳電池的三元鋰電池，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早於去年9月已宣布，可能增加使用磷酸鐵鋰組件，而長續航車款使用鎳錳電池，貨車車型Semi和Cybertruck則使用高鎳電池。電動汽車行業的鋰離子電池中，大多使用鎳、鈷來提高電動汽車的性能，惟兩項原材料供應緊張，令價格大升。

外界早前流傳比亞迪或明年第二季向Tesla供應「刀片電池」，但比亞迪澄清，未曾向媒體表示向Tesla供應「刀片電池」。

隨Tesla更大規模使用磷酸鐵鋰電池，寧德時代周五股價企於600元人民幣以上，並連續6日成為深港通成交最活躍的A股。

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