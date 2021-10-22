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【比亞迪新高】比亞迪撲300元創新高　Tesla入門車型改用新電池、寧德時代比亞迪連日炒起

股市 12:36 2021/10/22

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【比亞迪新高】比亞迪撲300元創新高　Tesla入門車型改用新電池、寧德時代比亞迪連日炒起

比亞迪 （01211） 股價創新高，半日大升5%，收報296.2元，成交逾20億元。比亞迪最新A、H股市值合共已逾9700億港元。消息層面，Tesla（美：TSLA）本周公布業績時預告，會在較低成本車型，全球範圍使用磷酸鐵鋰電池，Tesla 目前已向內地電動車電池龍頭寧德時代（深：300750）取貨，用於國產Tesla車款，而比亞迪的「刀片電池」也屬於磷酸鐵鋰電池。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》為你分析市況，造好開市準備》【按此重溫】

Tesla昨晚股價一度觸900美元，收市仍升3%至894美元。比亞迪以外，理想汽車 （02015） 半日升4.2%，創香港上市新高，小鵬汽車 （09868） 、吉利汽車 （00175） 升1.9%、長汽 （02333） 升0.9%。

Tesla以往主要使用鎳錳電池或高鎳電池的三元鋰電池，Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早於去年9月已宣布，可能增加使用磷酸鐵鋰組件，而長續航車款使用鎳錳電池，貨車車型Semi和Cybertruck則使用高鎳電池。電動汽車行業的鋰離子電池中，大多使用鎳、鈷來提高電動汽車的性能，惟兩項原材料供應緊張，令價格大升。

Tesla股價觸及900美元 業績暗藏細節：或顛覆汽車保險業，可見【下一頁】

外界早前流傳比亞迪或明年第二季向Tesla供應「刀片電池」，但比亞迪澄清，未曾向媒體表示向Tesla供應「刀片電池」。

隨Tesla更大規模使用磷酸鐵鋰電池，寧德時代周五股價企於600元人民幣以上，並連續6日成為深港通成交最活躍的A股。

相關文章：

【比亞迪1211】比亞迪：從未表示向Tesla供應刀片電池

【比亞迪股價】比亞迪大升8%總市值超9000億　獲花旗上調H股目標價至410元【比亞迪1211】比亞迪：全系純電動車已換裝刀片電池 正積極擴張產能  

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

港股 Tesla 電動車 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 理想汽車—W（02015） 吉利汽車（00175） 小鵬汽車－W（09868） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 寧德時代（深：300750）

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【通脹升溫】能源價格飆升　世界銀行警告全球通脹成近期重大風險

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