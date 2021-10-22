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快手1024股價半日升逾半成　走勢轉強仲有兩成上升空間？

股市 12:35 2021/10/22

分享：

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 等科網股今早股價繼續升，快手 （01024） 股價今早更跑羸大市，升幅逼近半成。快手過往飽受監管風險拖累形勢一直走下坡，今周股價已反彈連升4日，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）認為快手已慢慢擺脫弱勢，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code）

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：10 - 美股外圍市況速覽　
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04：23 - 解讀債息升美股仍升現象　
08：41 - 港股上日市況速覽
09：49 - 恒指短期有機會維持反彈　關鍵價位在哪？
12：02 - 劉鶴發言未能消除內房板塊憂慮？形勢仍有保留？
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17：35 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 可望再破頂
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20：20 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 短綫操作策略？部署宜睇中長綫？
22：36 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 前景好股價弱？
25：38 - 港股開市前市況速報
28：05 - ET個股推介 - 華潤電力 （00836）
29：04 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 昨日急跌需沽？
30：32 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 中長綫睇好？
32：35 - 觀眾問股：恒指26000點見頂未？
34：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 復牌下跌見底未？
36：12 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 短綫要審慎？
38：03 - 觀眾問股：天能動力 （00819） 走勢好轉股價仍弱
39：20 - 觀眾問股：馬雲現身有何玄機？阿里巴巴 （09988） 是否轉勢仍待觀望？
42：35 - 觀眾問股：Apple年底前可衝上200元？
44：22 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 短期宜審慎？
45：38 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 15元有貨可反彈再上？
47：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 升穿500元可再入貨？
48：03 - 觀眾問股：新創建 （00659） 有機會再升？中長
49：20 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 買入、上望價位？
50：32 - 觀眾問股：日清食品 （01475） 前景分析
52：18 - 觀眾問股：快手 （01024） 慢慢擺脫弱勢？
53：44 - 觀眾問股：定加注價位策略
54：53 - 恒指早段市況速覽
56：16 - 財經日誌提提你 

*同場加映 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

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