【蘋果爭議】受蘋果廣告政策衝擊　Snap損失過千萬廣告收益

▲ Snap行政總裁Evan Spiegel亦表示，蘋果新提供的解決方案效益不如預期，增加了廣告商的疑慮，提高了管理iOS廣告行銷的困難度。

蘋果（Apple）今年4月更改私隱條款政策，引起大批廣告商不滿，並質疑投放廣告的成效性。社交媒體Snapchat母公司Snap近日就表示，受蘋果iOS變更私隱設定的衝擊，廣告業務嚴重受創，損失過千萬廣告收益，使其第三季營收表現遜於預期。

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Snap首席商務官Jeremi Gorman解釋指，團隊已努力應對iOS定位和廣告帶來的變化，惟這些變化對Snap業務產生了比預期中更大的影響。

Snap行政總裁Evan Spiegel亦表示，蘋果新提供的解決方案效益不如預期，增加了廣告商的疑慮，提高了管理iOS廣告行銷的困難度。另外，因全球供應鏈中斷和勞動力短缺，也同時降低了企業「靠廣告產生額外客戶需求」的短期需求。

Snap財務長 Derek Andersen則表示，受到蘋果私隱變更、供應鏈中斷和勞動力短缺的衝擊，第四季營收約介於11.6億美元（約90億港元）至12億美元（約93億港元）之間，低於分析師估計的13.6億美元（約105億港元）。

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責任編輯：黃顯晴