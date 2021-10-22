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Facebook與法媒達成協議 為新聞内容付費

環球社會熱點 12:17 2021/10/22

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社交平台龍頭Facebook與法國媒體談判兩年後，宣布已與部分法媒達成協議，Facebook將會為法媒的新聞内容付費，更計劃明年於推出法文新聞平台Facebook News。

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Facebook周四（21日）宣布，與包括《巴黎人報》（Le Parisien）、《西部報》（Ouest France）在内的法國媒體聯盟APIG達成協議，但無詳透露協議金額。

Facebook表示平台用戶能繼續自由上傳和分享新聞，同時也可確保合作媒體夥伴的版權獲得保障。

Facebook 更表示，公司將於明年1月推出法文新聞服務Facebook New，形容用戶可享有專用空間，透過可信和信譽良好的新聞來源獲取新聞內容。

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法國過去兩年來一直努力捍衛新聞業出版權和收入，防止網民使用搜索引擎或社交平台分享新聞，從而避免科企壟斷的情況打擊媒體收入。

法國於2019年下令保障出版商權利，法國媒體期間一直試圖與科企磋商。另一間科企Google起初也拒絕為新聞内容付費，聲稱媒體經Google獲得數百萬瀏覽人次已經獲益。

Google直至今年與APIG達成協議，就搜索引擎中顯示的精選新聞内容向媒體付費。

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責任編輯：鄭錦玲

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