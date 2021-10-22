騰訊700升穿500元可再加注？短期部署有咩策略？

上一篇文章
路透：華為、中芯獲美國逾千億美元技術 中芯9成供貨商獲出口許可證、半日升半成
騰訊 （00700） 股價日前升穿500元，今早亦略羸大市升近1%，持貨者可考慮加注？現時是入貨時機嗎？短期部署有何策略？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析市場形勢。
重溫《ET開市直擊》足本版：科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code）
Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽
01：10 - 美股外圍市況速覽
02：14 - 港股ADR表現
03：00 - 亞太股市早段市況速報
03：08 - 標指創紀錄新高 市場資金仍偏好美股
04：23 - 解讀債息升美股仍升現象
08：41 - 港股上日市況速覽
09：49 - 恒指短期有機會維持反彈 關鍵價位在哪？
12：02 - 劉鶴發言未能消除內房板塊憂慮？形勢仍有保留？
14：44 - 內房股部署策略 中海外 （00688） 較安全？
16：00 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 甚麼價位可入？科技股未有貨宜再等？
17：35 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 可望再破頂
19：01 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 走勢分析
20：20 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 短綫操作策略？部署宜睇中長綫？
22：36 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 前景好股價弱？
25：38 - 港股開市前市況速報
28：05 - ET個股推介 - 華潤電力 （00836）
29：04 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 昨日急跌需沽？
30：32 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 中長綫睇好？
32：35 - 觀眾問股：恒指26000點見頂未？
34：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 復牌下跌見底未？
36：12 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 短綫要審慎？
38：03 - 觀眾問股：天能動力 （00819） 走勢好轉股價仍弱
39：20 - 觀眾問股：馬雲現身有何玄機？阿里巴巴 （09988） 是否轉勢仍待觀望？
42：35 - 觀眾問股：Apple年底前可衝上200元？
44：22 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 短期宜審慎？
45：38 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 15元有貨可反彈再上？
47：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 升穿500元可再入貨？
48：03 - 觀眾問股：新創建 （00659） 有機會再升？中長
49：20 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 買入、上望價位？
50：32 - 觀眾問股：日清食品 （01475） 前景分析
52：18 - 觀眾問股：快手 （01024） 慢慢擺脫弱勢？
53：44 - 觀眾問股：定加注價位策略
54：53 - 恒指早段市況速覽
56：16 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股