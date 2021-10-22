▲ 【美國加息】Pimco：美國經濟復甦加速 料2023年才開始加息

聯儲局料於11月開始縮減買債。市場目前預計美國將於明年加息。不過，債券機構投資機構太平洋投資管理公司（Pimco）首席美國經濟學家Tiffany Wilding表示，隨著新冠肺炎變種病毒傳染勢頭減弱，經濟復甦正在加速，預計聯儲局2023年初才開始加息。

Wilding 接受彭博電視訪問時指，經濟實際上正在重新加速，休閑和旅遊服務行業支出都在增加。隨著愈來愈多的人接種疫苗，新冠病例增長速度已經放緩。航空公司、酒店和郵輪公司都寄望於明年國際和商務旅行強勁反彈。另外，美國11月8日起會對接種疫苗人士開放邊境亦令市場氣氛更樂觀。

市場料明年加息兩次

Wilding又指，預計10月淨就業增長將開始回升，「這使我們更有信心貨幣政策將像我們預期那樣在11月開始減碼。」政府數據顯示，截至10月16日當周首次申領失業救濟人數減少6,000人至29萬人，連續第二周低於30萬。聯儲局官員已經暗示應該會從今年開始削減應對疫情影響的緊急支持措施。



Wilding又預計，到明年年底通脹可能會緩和，這將給聯儲會更多空間在一段時間裡維持利率不變，料2023年初聯儲局開始加息。

美國5年期國債息率周四升穿1.2厘，並且顯示未來五年通脹預期的5年期通脹保值債券收益率與5年期國債收益率之差創下2005年以來最高，市場目前預計美聯儲2022年底之前將把基準利率總計上調近50個基點，這相當於兩次標準幅度的加息。

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