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【Youtube】Google證實黑客藉釣魚電郵　盜YouTuber帳號轉售黑市

科技 11:52 2021/10/22

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Google較早前在官方一篇網誌文章，詳細揭露黑客入侵YouTuber帳號的手法，更透露YouTuber帳號在黑市的價格。

近年不少YouTuber帳號遭盜取的情況愈趨嚴重。Google較早前在官方一篇網誌文章，詳細揭露黑客入侵YouTuber帳號的手法，更透露YouTuber帳號在黑市的價格。

【YouTube】YouTube功能再升級　增多重音軌、解鎖直播字幕限制

【魷魚遊戲】網絡流量暴增　Netflix被韓國電信商要求支付鉅額服務費

據Google指出，自2019年末開始，就出現一系列瞄準YouTube的網絡釣魚活動，而相關攻擊主要來自一個俄文論壇的招募活動。Google表示，黑客會藉電子郵件方式，假冒VPN、防毒軟件服務商等公司寄送合作邀約，其後再提供有惡意軟件的下載連結，趁機入侵YouTuber的電腦。

Google表示，黑客入侵電腦後，就可審視電腦中儲存的帳號密碼，並逐步掌握Gmail、雲端等相關服務，從而獲得YouTube帳號。盜取帳號後，黑客就會在黑市中轉售。據悉，被盜取的帳號售價，取決於訂閱人數，最低為3美元（約23港元），最高可則賣到4,000 元（約3.1萬港元）不等。

在黑市轉賣後，YouTuber的頻道可能會被改名、更換照片、被用作進行虛擬貨幣的詐騙直播等。Google也指出，雖然帳號的價格最高只有約4,000美元，但其後的商機無限。知名爆料人士Jon Prosser就曾透露，有不法人士購買他約39萬人訂閱的頻道後，就可以進行一場詐騙直播，騙取約10萬美元（約77萬港元）。

面對相關問題，Google承諾將加強釣魚監測系統，並會從今年開始，強制YouTuber使用多因素身份驗證，保護帳號。

【Youtube】YouTube向高級會員開放測試　影片下載功能支援離線觀看

責任編輯：曾曉汶

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