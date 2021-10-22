  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 16:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【YouTube】Google證實黑客藉釣魚電郵　盜YouTuber帳號轉售黑市

科技 11:52 2021/10/22

分享：

Google較早前在官方一篇網誌文章，詳細揭露黑客入侵YouTuber帳號的手法，更透露YouTuber帳號在黑市的價格。

近年不少YouTuber帳號遭盜取的情況愈趨嚴重。Google較早前在官方一篇網誌文章，詳細揭露黑客入侵YouTuber帳號的手法，更透露YouTuber帳號在黑市的價格。

【YouTube】YouTube功能再升級　增多重音軌、解鎖直播字幕限制

【魷魚遊戲】網絡流量暴增　Netflix被韓國電信商要求支付鉅額服務費

據Google指出，自2019年末開始，就出現一系列瞄準YouTube的網絡釣魚活動，而相關攻擊主要來自一個俄文論壇的招募活動。Google表示，黑客會藉電子郵件方式，假冒VPN、防毒軟件服務商等公司寄送合作邀約，其後再提供有惡意軟件的下載連結，趁機入侵YouTuber的電腦。

Google表示，黑客入侵電腦後，就可審視電腦中儲存的帳號密碼，並逐步掌握Gmail、雲端等相關服務，從而獲得YouTube帳號。盜取帳號後，黑客就會在黑市中轉售。據悉，被盜取的帳號售價，取決於訂閱人數，最低為3美元（約23港元），最高可則賣到4,000 元（約3.1萬港元）不等。

在黑市轉賣後，YouTuber的頻道可能會被改名、更換照片、被用作進行虛擬貨幣的詐騙直播等。Google也指出，雖然帳號的價格最高只有約4,000美元，但其後的商機無限。知名爆料人士Jon Prosser就曾透露，有不法人士購買他約39萬人訂閱的頻道後，就可以進行一場詐騙直播，騙取約10萬美元（約77萬港元）。

面對相關問題，Google承諾將加強釣魚監測系統，並會從今年開始，強制YouTuber使用多因素身份驗證，保護帳號。

【Youtube】YouTube向高級會員開放測試　影片下載功能支援離線觀看

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【遊戲熱話】Sony將於下週發布PlayStation活動　透露第三方及PS5最新遊戲資訊
2021/09/03
【遊戲熱話】Sony將於下週發布PlayStation活動　透露第三方及PS5最新遊戲資訊
【機迷熱話】YouTuber揭新版Sony PS5面紗　減磅全因甚麼細節差異？
2021/08/31
【機迷熱話】YouTuber揭新版Sony PS5面紗　減磅全因甚麼細節差異？
【YouTube新功能】iOS版YouTube開放子母畫面　Premium會員率先試用
2021/08/27
【YouTube新功能】iOS版YouTube開放子母畫面　Premium會員率先試用
【Youtube】Youtube新影片內容搜尋功能　推薦用戶點播附當地語言字幕影片
2021/08/21
【Youtube】Youtube新影片內容搜尋功能　推薦用戶點播附當地語言字幕影片

你可能感興趣

【遊戲熱話】Sony將於下週發布PlayStation活動　透露第三方及PS5最新遊戲資訊
14:21 2021/09/03
【遊戲熱話】Sony將於下週發布PlayStation活動　透露第三方及PS5最新遊戲資訊
【機迷熱話】YouTuber揭新版Sony PS5面紗　減磅全因甚麼細節差異？
10:30 2021/08/31
【機迷熱話】YouTuber揭新版Sony PS5面紗　減磅全因甚麼細節差異？
【YouTube新功能】iOS版YouTube開放子母畫面　Premium會員率先試用
18:00 2021/08/27
【YouTube新功能】iOS版YouTube開放子母畫面　Premium會員率先試用
YouTube 虛擬貨幣 YouTuber 雲端 Google VPN 雲端 黑客 Gmail 軟件

上一篇文章

【蘋果爭議】受蘋果廣告政策衝擊　Snap損失過千萬廣告收益

下一篇文章

【數碼轉型】財務部門如何數碼化？　數據挖掘提升價值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【社交平台】特朗普自創社交平台「TRUTH Social」　下月展開測試
【社交平台】特朗普自創社交平台「TRUTH Social」　下月展開測試
【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走
【機迷熱話】SONY新專利曝光　玩家可公投將「豬隊友」踢走
【網絡安全】數碼營銷公司Fimmick系統遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人資料或外洩
【網絡安全】數碼營銷公司Fimmick系統遭勒索軟件攻擊　逾3.5萬人資料或外洩
【蘋果新品】蘋果擦拭布供不應求　現時訂購明年才有貨
【蘋果新品】蘋果擦拭布供不應求　現時訂購明年才有貨
【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」　語音實時轉為書面會議紀錄
【AI助理】阿里雲推AI會議助理「聽悟」　語音實時轉為書面會議紀錄
【手提電腦】微軟Surface Go 3攻港　最平僅售$3,188
【手提電腦】微軟Surface Go 3攻港　最平僅售$3,188