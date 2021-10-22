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【快手1024】瑞信上調快手目標價至140元　快手全日升5.7%企穩100元

新經濟追蹤 16:29 2021/10/22

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【快手1024】瑞信上調快手目標價至140元　快手重上100元升逾半成

瑞信發表研究報告指，在廣告、電商和直播業務的推動下，預計快手今年第三季度的總收入達200億元人民幣，對比去年同期增長31%，在非通用會計準則下，第三季度淨虧損預計達70億元，將快手目標價有135元上調至140元，維持「跑贏大市」評級。

快手今日股價衝上100元關口，一度升超過8%，高見104.5元，全日收報102.2元，升5.7%，成交額達32.62億。

該行表示，快手用戶增長步入正軌成關注重點，而第三季度因有奧運會、暑假等內容，預計月活躍用戶數目以及日活躍用戶數目，將較第二季度增長7%，而第四季度預計日活躍用戶數將達3.2億，全年的日活躍用戶數目將按年增長16%。

報告又指，隨著快手在營運架構的重組，公司未來將專注提升高質量的用戶數量，包括如何保留更多新用戶，以及進一步提高吸收用戶的效率。瑞信表示，在調整快手用戶獲取、以及海外支出的預期後，上調快手在2021以及2022財年的盈利預測，上調幅度分別為12%和9%。

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相關文章：【快手1024】快手據報整合海外業務　暫停新市場擴張計劃、股價曾升近6%

【大行報告】快手獲富瑞升目標價至140元　料上季收入增30%至200億人幣

記者：梁安琪

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

港股 新經濟股 新經濟 快手—W（01024） Non－GAAP 奧運會 目標價 大行報告

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