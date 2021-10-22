【輝瑞疫情】隔11個月打加強劑最好 有效率逾95%

輝瑞藥廠積極向各國政府申請，緊急批准使用疫苗加強劑。藥廠最新發表的研究指出，完成接種後近1年打加強劑為最理想時間，有效率將超過95%，更能防範現時肆虐全球的Delta變種病毒。

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輝瑞擬接種巴西1市多數居民 收集真實世界長期數據 【下一頁】

輝瑞周四（21日）發表未經同行評審的研究為1萬名16歲以上﹑接受早期疫苗試驗的民眾，在完成接種後11個月打加強劑。結果顯示，疫苗有效率高達95.6%，同時安全度更高，而且能夠對抗Delta變種（首先在印度發現）。

研究分別為有關人士接種加強劑或安慰劑，加強劑組別中，只有5宗確診，反之安慰劑組別多達109人確診。實驗參與者年齡屆乎16至55歲達55.5%，65歲或以上佔23.3%，年齡中位數為53歲。

美國投行Jefferies分析師Michael Yee認為，實驗數據證明加強劑有助防範有症狀感染，以及提供長期保護。匹茲堡大學醫學院教授蓋拉特（Walid Gellad）指出，加強劑似乎亦有助防範無症狀感染，但未知是否所有年齡層受惠。

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責任編輯：吳漢培

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