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美聯儲重啟退市料對亞太房託影響不大

股市 12:00 2021/10/22

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美國聯儲局在最近一次議息後表示最快在11月開始縮減買債規模，投資者憂慮退市動作會正如2013年時，令資產市場出現新一輪震盪。我們預期，聯儲局將大約在今年底開始縮減量寬，在貨幣政策方面會採取較溫和的立場。面對波動市況，亞太區房地產投資信託（亞太房託）仍然是全球收益率最高的資產類別之一，有助發揮緩衝作用。

聯儲局在2013年實行退出量寬政策，讓投資者措手不及。與現時情況不同的是，當時10年期美國國債突破3%的水平，目前市場普遍預期美聯儲即將縮減規模，而美國國債的債息有約束地上升。在息差方面，亞太房託目前的估值低於2013年，甚至全球同業。亞太房託的預測股息收益率為5%，仍然是全球收益率最高的資產類別之一，可以在利率上升的環境中發揮緩衝作用。

我們認為，亞太房託的基本面依然穩健。亞太區房地產交易市場依然活躍，預計實物資產價格仍受到支持。猶記得去年3月大跌市期間，市場曾一度估計商業房地產資產價值會下跌30%至40%，但這預測是荒謬的，我們僅在不到一年的時間已看到了亞太房託市場表現回勇。因此，我們認為任何沒有實質根據的拋售都意味着逢低買入的機會。

中國政府對個別行業推行大量新規則和規例，令亞洲股票在今年第三季出現調整。然而，亞太房託錄得的跌幅相對較小，表現優於大部分亞洲股市，再次反映亞太房託在市場低迷期間具有一定的防禦力。

我們同時看好新加坡房託。亞洲的疫苗接種率進一步上升，當中新加坡的疫苗接種進度理想，於八月底已達到80%。當地並會準備進一步重啟經濟措施，並聚焦於推動經濟增長，創造就業和發展前景。在重啟經濟方面，新加坡預料會領先亞太區內其他市場，因此我們看好新加坡房託。疫苗接種和邊境重開持續取得進展，仍是進一步改善亞洲房託營運表現的關鍵因素。

*同場加映 →【ET開市直擊】科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code） 

必睇 →【ET財智Talk】全球能源危機　商品狂潮再起？ 文錦輝同你睇油價天然氣關鍵位（立即收看） 

 

撰文 : 黃惠敏 宏利投資管理亞太房託投資專家

欄名 : 基金卓見

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