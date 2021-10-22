【ESG】調查：ESG表現影響購物決定　中國消費者更願意付高價購買

▲ 有72%的中國受訪者表示，他們對企業ESG的評價會影響他們的消費決定。（法新社圖片）

ESG除了是企業關注的議題外，亦是影響消費者購買決定的因素。最近有調查發現，有超過7成受訪者表示，ESG因素會影響他們的購買決定；比例高於調查內的其他市場。

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諮詢公司SEC Newgate的SEC Newgate ESG Monitor在歐洲、美洲和亞太地區調查超過1萬名受訪者，評估他們對ESG議題的了解與認知。其中，共有1,045名中國受訪者參加此次調查。

付高價或拒絕購買？全因ESG

中國受訪者除了關注ESG議題外，甚至會影響他們的具體行動。有72%的中國受訪者表示，他們對企業ESG的評價會影響他們的消費決定，遠高於全球的51%。

與調查內的其他市場相比，中國受訪者更願意因為企業的良好ESG表現而以較高價格購買其產品或服務。近5分之3的中國受訪者表示，他們願意為食品和科技產品，付出更高的價格。同時有一半受訪者也願意為醫藥產品支付更高費用。

當被問及他們在過去兩年採取過哪些行動時，60%受訪者曾因為某些企業在ESG上的不良表現避免使用其產品或服務，54%受訪者亦指，如果不滿意企業的ESG表現，他們會在社交媒體上取消關注該企業。此兩項的比例亦遠高於全球的數據。

關注環境問題與地球保護

至於中國消費者最著重甚麼ESG議題呢？ 調查發現，有74%的中國受訪者表示，他們非常關注政府和企業如何履行ESG。超過一半受訪者亦指出，環境是他們最關注的ESG議題，與全球的趨勢相符。

近四分之三的中國受訪者（74%）表示他們非常關注政府和企業如何履行ESG。超過一半受訪者（56%）指出，環境是他們最關注的ESG議題。

當中，環境問題與地球保護最常被提及（20%），其次是污染（一般污染為16%，空氣污染為13%）及廢物管理（8%）。中國受訪者對氣候變化的關注程度則低於全球調查，只有4%受訪者將其列為最關注的議題，而全球調查的結果為24%。

SEC Newgate Research執行董事Sue Vercoe表示，調查發現，受訪者對酒店博彩、化妝品及個人護理，以及汽車等行業的ESG表現評價普遍較低。她認為這些企業必須及早行動，重建消費者信心，以保障公司的長遠發展。

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責任編輯：葉泳珊

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