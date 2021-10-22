【房住不炒】深圳二手樓交投冷淡 地產代理難撈寧轉行

中國樓市遇冷鋒，9月二手住宅僅成交1,765套，按年暴跌近八成，連跌6個月。據深圳市房地產中介協會的最新調查顯示，今年首9個月深圳市累計關停房屋中介門店（含暫停營業但未及時辦理注銷）642家，佔問卷調查總量的15.1%。在職經紀人數量總計35,893人，佔有效實名登記人數的86.5%。截至9月30日，有效實名登記中介人員約4.1萬人，較今年峰值減少6,000多人，較去年同期減少14.2%。

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內地記者走訪位於深圳市南山區的地產中介，該店長表示，店裡本來有12個員工，現在只剩下四五個，離開的員工好幾個都轉行去送外賣。另有業內人士表示，房產中介行業的人才流動一向較快。市旺時，每個月流失率5%，平均一年招100個人走60個；市場不好，每個月流失率為9%至10%，一年下來還有可能負增長，只能不停地招聘，才能補上。

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今年7月底，深圳市房地產中介協會曾開展的一項調查顯示，大型房地產中介機構美聯、鏈家、中原、世華均已關停部分門店，以減少開支，保存實力，比如美聯已經暫停65間門店，佔其門店總量的40.9%。

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記者：林衛