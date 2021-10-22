「保協生命傳愛慈善跑」11月28日 舉行 現正接受報名

由香港人壽保險從業員協會保協及保協慈善基金聯合舉辦的第五屆「保協生命傳愛慈善跑」，將於2021年11月28日星期日於大埔科學園舉行。大會今天舉行「保協生命傳愛慈善跑2021啓動禮」，並獲保險界、商界、社福界及體育界出席支持，更邀得三位「活動大使」，包括首位參與南極長跑的視障跑手梁小偉、著名長跑好手陳家豪和姚潔貞親身到場為活動打氣。大會宣佈現已接受公眾報名，名額有限，額滿即止，呼籲大眾及保險同業一起為慈善起跑，以行動宣揚「生命傳愛」的訊息。

保協慈善基金主席蘇婉薇女士表示：「保協慈善基金一直致力參與公益事務，並積極向公眾推廣保單捐贈。歷年來，我們都藉『生命傳愛慈善跑』所得之參賽費用及捐款不扣除成本，全數撥捐各社會慈善機構。我在此呼籲大眾及保險同業踴躍參加，以惠澤更多有需要人士。」自2017年起，活動合共為香港移植運動協會籌得40多萬元善款。今年保協慈善基金將從所獲得的善款中，分別撥捐不少於10萬港元予兩家受惠機構，包括香港移植運動協會及香港盲人體育總會。

保協會長李冠群先生致辭時說：「有賴各界鼎力支持，活動至今已迎來第五屆，疫情帶來的挑戰，無損參加者的熱情，反應甚為熱烈！我們期望向業內推廣義務工作，發揚保險的大愛精神並與更多慈善機構合作，提供網上平台，讓保險同業可以推廣其服務予客戶逹致雙贏。」

▲ （左1）保協慈善基金主席蘇婉薇（左3）、保協會長李冠群（右2）、「保協生命傳愛慈善跑2021」顧問羅永健（左2），以及籌委會聯合主席高廣恩（右1）和李慶逵（左1），將支票頒贈予活動受惠機構代表——香港移植運動協會前主席鄭玉琴（右3）及香港盲人體育總會創辦人及行政總裁陳梁悅明太平紳士（中）。

「保協生命傳愛慈善跑2021」設有10公里及3公里個人和團體賽，以及家庭組賽事，開放予公眾報名，同時設4×1公里接力邀請賽及「生命傳愛跑」1公里邀請賽。「保協生命傳愛慈善跑2021」項目主席高廣恩先生介紹活動時提及「生命傳愛跑一直以來都是我們的重頭戲。我們特別邀請視障及接受器官捐贈的跑手，夥同各位代表合作比賽。希望參加者的生命因著跑步，和見到身體有缺陷人士與他們一起奮力競賽而得到正面轉變培養出迎難而上、永不放棄的精神。」

▲ 保協慈善基金主席蘇婉薇（左3）、保協會長李冠群（右3）以及「保協生命傳愛慈善跑2021」籌委會聯合主席高廣恩（左1）和李慶逵（右1），與其中3位活動大使陳家豪（左2）、梁小偉（中）及姚潔貞（右2）呼籲公眾一同參與「保協生命傳愛慈善跑2021」。

除了出席今天活動的三位「活動大使」外，今年大會更邀得近月人氣急升、有「神奇小子」之稱的殘疾人奧運會田徑項目金牌得主蘇樺偉擔任「活動大使」，蘇樺偉將於慈善跑當天擔任開幕及起步禮嘉賓呼籲大家堅持到底、勇往直前，用生命傳愛，一同跑出動人傳奇有關活動賽事詳情、費用及報名安排，請查閱附件一或瀏覽大會網頁：https://lua.sportsoho.com/

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