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【英國王室】英女王取消北愛行程 突入院留宿一宵

環球社會熱點 12:14 2021/10/22

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英女王近日頻頻參加公開活動，因而被醫生建議稍作休息。然而，白金漢宮表示，英女王取消北愛爾蘭訪問行程後，周三（20日）晚上獲安排入院，周四（21日）已返回溫莎堡，是次為英女王自2013年後首次在醫院過夜。英國媒體引述消息人士指，英女王周四下午已恢復工作。

英女王首次公開活動用拐杖 英媒指為求舒適 【下一頁】

白金漢宮指出，英女王周三在位於倫敦市中心的愛德華七世國王私家醫院（King Edward VII’s hospital）接受初步檢查後，已返回溫莎堡。英國傳媒《衛報》報道，英女王並未感染新冠肺炎。是次為英女王自2013年後，首次在醫院過夜，2013年英女王亦在同一醫院內接受腸胃炎治療。

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《衛報》引述宮內消息人士，表示英女王的醫療團隊態度謹慎，建議留院過夜只是預防措施。據悉，英女王已在周四下午恢復工作，主要是較為輕鬆的工作。有指，英女王對周三無法前往北愛爾蘭感到失望，不太情願聽從醫生建議。

95歲英女王唔認老 婉拒英國「年度耆英獎」 【下一頁】

皇宮發言人表示，英女王精神狀態良好，將按照醫生建議休息數日。據報，英女王原定到訪北愛唐郡（County Down）的希爾斯堡（Hillsborough），為當地獲得皇家封號後首次到訪，期間英女王將會與當地民眾交流。

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責任編輯：李俊儀

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