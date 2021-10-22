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【煤價受控】保供穩價措施見成效 動力煤期貨連續跌停

股樓投資 15:35 2021/10/22

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國內動力煤期貨連續三天下挫，反映中國政府調控煤炭價格的措施見效。周五（22日）動力煤期貨一度跌至1,365元（人民幣，下同），觸及14%的最大跌幅限制。

【騰訊700】傳騰訊籌備成立F1遊戲工作室 開發元宇宙作品，請按【見下頁

中國國家發改委日前表示，為加強煤炭市場價格監管，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，發改委組織開展煤炭生產、流通成本和價格專項調查，詳細了解煤炭生產企業成本情況、銷售價格，貿易企業煤炭購進和銷售價格，煤炭流通費用，用煤企業采購價格等相關情況。

【內房危機】今次內地樓價下跌周期較短 摩通料明年首季有望回升，請按【見下頁

針對近期煤炭價格快速上漲，大幅推高下游行業生產成本，國家發改委召開了專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應。

【延伸閱讀】第4季部署：光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股，請按【見下頁

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日前，多家煤炭集團作出穩價承諾，包括國家能源集團、中煤集團、晉能控股集團、伊泰集團等，承諾在今冬明春供暖季期間，環渤海港口下水的發熱量為5,500大卡的動力煤平倉價在每噸1,800元以下，5,000大卡動力煤平倉價在每噸1,500元以下，4,500大卡動力煤平倉價在每噸1,200元以下，上述煤種之外的高卡動力煤價格不超過每噸2,000元。

【同場加映】孫子市法：恒指四連升結束 板塊輪動有路捉

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記者：林衛

經濟 動力煤 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國

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