【福萊特】第三季業績符合預期 福萊特布局擴產計劃

今年首三季，福萊特玻璃（06865）實現營業收入63.37億元（人民幣，下同），按年增長57.8%，歸母淨利潤17.17億元，按年升111.5%。其中，第三季實現收入23.09億元，按手增51.9%，按季增長17.2%，歸母淨利潤4.56億元，按年增長29.9%，較上季增長7.8%，業績符合預期。在第三季玻璃價格處於底部的背景下，公司仍實現19.7%的淨利率水平，保持較強的盈利能力，未來隨着產能的逐步釋放，公司作為光伏玻璃行業龍頭有望收獲穩健增長。

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國盛證券指，公司積極募資布局大規模擴產計劃，光伏玻璃龍頭未來成長可期。今年公司預計新增五條千噸級產綫，包括越南一條日熔化量1,000噸的生產綫，以及鳳陽基地四條日熔化量1,200噸的生產綫，至2021年底，總產能有望達到日熔化量12,200噸，行業龍頭地位進一步穩固。

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另外，公司擬發行可轉債在嘉興新建兩條日熔化量1,200噸的生產綫，並擬在港股市場發行7,600萬股，進一步補充資金用於產能擴張，目前公司已在鳳陽布局新一輪大規模擴產項目，隨著擴產產能的陸續投產，有望推動公司業績高速增長。該行預計，2021至2023年公司實現歸母淨利潤22.44億元、32.11億元和38.4億元，對應預測市盈率47.9倍、33.5倍及28倍，維持「增持」評級。

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記者：林衛