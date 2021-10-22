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泰國開放46國已打疫苗者免隔離入境 包括中美

環球社會熱點 11:00 2021/10/22

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旅遊業為泰國重要經濟支柱，泰國宣布放寬入境限制以重振旅遊業。泰國由下月起，開放來自46個國家已完成接種新冠疫苗的旅客免隔離入境，較原計劃的10個國家大幅增加。

泰國吸外資料推新簽證計劃 子女配偶亦受惠 【下一頁】

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）周四（21日）宣布，來自46個國家的旅客可豁免隔離入境，包括中國、美國、英國、新加坡、德國及澳洲等國。

巴育表示豁免隔離國家較預期多，是由於泰國政府希望盡快刺激旅遊業及相關行業。

旅客必須已經完成接種疫苗，乘坐飛機抵達泰國後要展示有效接種證明，以及再進行一次新冠檢測。旅客抵步當晚需在泰國政府指定的酒店居住一晚，取得陰性檢測結果就可自由活動。

根據泰國皇室公報，泰國將會解封首都曼谷及多個主要旅遊區，包括華欣及芭堤雅，上述兩個地區的宵禁措施也會在本月底結束。

泰國11月放寬10國遊客入境 包括中英美德 【下一頁】

泰國連月來收緊出入境檢疫措施有助控制疫情，但入境旅客人數也因而暴跌，遠低於2019年的接近4,000萬旅客。根據當局估算，今年料只有10萬外籍旅客入境泰國。

泰國去年的外籍遊客人數下降83%至僅得670萬人，旅遊業收入損失約500億美元（約3,900億港元）。泰國為挽救旅遊業，7月1日開放布吉島作為重開試點。

巴育稱當局清楚放寬入境限制後，泰國的感染人數很有可能會上升，但強調泰國必須接受上述風險。

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責任編輯：鄭錦玲

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