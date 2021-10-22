▲ 轉移焦點至非Taper的危與機

從今年年初開始，市場已開始猜測美國聯儲局甚麼時候開始收水 （縮減購債規模 、或Taper）。在醞釀收水期間，二、三季度金融市場亦因而曾大幅震盪。在大半年後，鮑威爾在9月的聯儲局會議會後新聞發佈會上提到，大部分官員認為Taper指引中「實質性進展」 （即 Taper 要求的就業和通脹目標） 基本已經達成，而多數官員認為明年年中完成Taper相對合適，如按照每月150億美元減量規模推算，從今年12月開始Taper，明年年中結束。我們預計今年年內Taper很大機會落地，而聯邦基金利率期貨報價顯示，第一次加息有可能在2022年四季度落地。因此，在美國Taper早已被市場充分預期下，我們認為2021年四季度市場應轉移焦點至其他政策或事件。

圖：四季度轉移焦點至非Taper的危與機

▲ 資料來源：中信証券財富管理 (香港)

在當前時期，投資者對拜登政府基建及加稅計畫的推行尚存分歧，我們判斷10月新財年開始前兩黨將達成共識並通過 1 萬億美元的傳統基建計畫；而新財年開始後，共和黨將尋求採取預算和解程式通過新基建+加稅的捆綁法案。由於企業稅的上調將對美股盈利造成顯著衝擊，其中美國能源、原材料、資訊技術、可選消費、工業等板塊將最受影響；且「囚徒困境」及合法避稅的考慮將「放大」資本利得稅上調對市場的影響，因此加稅風險是影響美股下半年表現的最大「隱患」。

最近，中美貿易關係看似有所緩和，美國貿易代表辦公室擬就重新豁免部分貨品關稅諮詢公眾意見，涉及工業用零件、恒溫器、醫療用品、單車及紡織品等。其實，中美貿易關係在拜登上台後一直停滯不前，如果美國落實重新豁免部分貨品關稅，將大幅利好市場氣氛，尤其利好中港股市、以及相關出口板塊。

當然，在7月底內地監管風暴開始後，港股投資者對內地政策非常關注，近兩個多月港股比A股更 「政策市」。我們預計年內內地針對未成年人長遠發展有深遠影響的如網上平台、互聯網、直播、視頻、網遊、教育、醫美等行業的監管將繼續，亦會對相關行業估值造成遏制；而內地部分地產企業面臨局部信用風險亦令內地地產行業格局將快速演變，部分企業主動縮減規模甚至被動退出，回避劣質中小型地產公司。

政策有收緊亦當然有利好，內地「共同富裕」的消費升級，綠色經濟產業鏈，支持國產品牌和本土科技製造更自立自主自強，亦是重點關注的政策利好行業。政策股可留意受惠碳中和政策的風能、光伏、電動車；新能源產業帶動需求的如氫燃料電池、鋰儲電池、銅、鋁 ；國產科技製造產業尤其半導體；國產品牌汽車及運動服等。

整體來看，我們認為除了美國Taper，市場關注的美國高通脹、Delta 病毒等都有較充分預期，而美國雖然暫時提高債務上限至12月3日，但我們判斷兩黨並不會因為政治博弈而導致美國政府債務出現違約，所以整體不會對市場造成很大的影響。而在三季度已經開始令港股大幅波動的內地行業政策及內地部分地產企業的信用風險，在事件未有落地前，預期仍會繼續影響港股投資者信心及氣氛；而市場仍未很關注的美國加稅，以及未來中美貿易關係緩和，料為市場帶來更大的影響。