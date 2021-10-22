【英國疫情】確診數破5萬 約翰遜堅稱符合預期

英國自7月中全面解封後，新冠肺炎疫情出現反彈，最新單日新增逾5萬宗確診，為7月後的新高。首相約翰遜堅持，數字與預期相差不遠。另外，英國政府有意放寬疫苗加強劑的限制，考慮縮短打加強劑的時限。

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英國政府周四（21日）公布單日新冠疫情數據，新增52,009宗確診，為7月解封後新高，另有115宗新冠死亡。正在訪問北愛爾蘭的首相約翰遜（Boris Johnson）表示，現時疫情數據符合政府預期，堅持繼續原定的冬季防疫方針。約翰遜亦呼籲50歲以上民眾，盡快接種加強劑。

為應對回溫的疫情，英國政府加緊推行加強劑接種。政府將大量投放廣告，宣傳疫苗有效性及作用。前衛生部長侯俊偉（Jeremy Hunt）曾建議，將加強劑接種時縮減至5個月，加快接種速度。首相府消息指出，政府現正考慮有關方案。

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不過，世界衛生組織新冠疫情特別專員納巴羅（David Nabarro）指出，英國目前的狀況並不良好，強調疫苗雖然有抗疫，但要有更好保護作用及控制疫情，口罩是不可或缺。納巴羅促請英國重新引入強制口罩令，人多地區的民眾更應同時維持安全社交距離。

現時英國逾80歲人口有約268萬人完成疫苗接種，當中一半人已經接種加強劑，即約134萬人。近74%全英合資格人士已打首劑疫苗，67.8%民眾完成接種。

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責任編輯：吳漢培