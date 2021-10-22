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【內房股】恒大支付到期利息+劉鶴言論　內房股續彈、融創飈近一成

股市 10:30 2021/10/22

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【內房股】恒大支付到期利息+劉鶴言論　內房股續彈、融創飈近一成

恒大 （03333） 在寬限期前支付到期美元債利息，國務院副總理劉鶴此前表明內房風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變 。內房股今日續彈，藍籌中海外 （00688） 升逾4%、潤地 （01109） 升5%。

新城發展 （01030） 現飈13%，最新報7.26元；融創 （01918） 現升9.5%，最新報19.88元；恒大 （03333） 也升半成，最新報2.71元。

另外，中國奧園 （03883） 現升6.7%，最新報3.69元；合景泰富 （01813） 現升6.9%，最新報8.18元；禹洲集團 （01628） 現升7.5%，最新報1.01元；龍湖 （00960） 現升6%、旭輝 （00884） 現升5.4%。

另外，人民銀行副行長潘功勝也指出，近期房地產市場及相關的金融市場出現一些波動，是市場主體在個別企業違約事件出現之後的「應激反應」。在金融管理部門的預期引導下，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常。

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港股 禹洲集團（01628） 融創中國（01918） 華潤置地（01109） 中國海外發展（00688） 旭輝 恒大 潘功勝 劉鶴 中國

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