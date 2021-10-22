【內房股】恒大支付到期利息+劉鶴言論　內房股續彈、融創曾飈近一成

▲ 【內房股】恒大支付到期利息+劉鶴言論 內房股續彈、融創飈近一成

恒大 （03333） 在寬限期前支付到期美元債利息，國務院副總理劉鶴此前表明內房風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變 。內房股今日續彈，藍籌中海外 （00688） 半日升3.3%，午收18.74元，盤中高見19.04元；潤地（01109半日升4.9%，午收34.1元。

新城發展 （01030） 現飈11.5%，午收7.17元；融創 （01918） 現升8%，午收19.62元；恒大 （03333） 也升4.3成，收2.69元。

另外，中國奧園 （03883） 升7.8%，收3.73元；合景泰富 （01813） 升6.4%，收報8.14元；禹洲集團 （01628） 升8.5%，收1.02元；龍湖 （00960） 升6%，收39.75元、旭輝 （00884） 升3.8%，午收5.19元。

另外，人民銀行副行長潘功勝也指出，近期房地產市場及相關的金融市場出現一些波動，是市場主體在個別企業違約事件出現之後的「應激反應」。在金融管理部門的預期引導下，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常。

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