路透：華為、中芯獲美國逾千億美元技術　中芯9成供貨商獲出口許可證、半日升半成

▲ 報道指，中芯國際的供應商超過90%獲得了許可證。

盡管華為與中芯國際 （00981） 仍然在美國貿易黑名單上，但透過美國供應商申請，兩公司仍然獲得合共逾千億美元的美國產品和技術出口許可。路透引述文件報道，從去年11月到今年4月，華為的供應商共獲得113張出口許可證，價值610億美元，中芯國際的供應商獲得188張出口許可證，價值近420億美元。

中芯國際股價今日造好，半日升半成，午收23.25元，成交額15.8億元。

報道引述美國眾議院外交事務委員會共和黨人公布的文件稱，期內中芯國際的供應商超過90%獲得了許可證，華為的供應商69%獲得了許可證。

美國商務部在一份聲明中表示，批准的許可證申請並不代表實際出貨量，所有許可證中大約有一半被使用。

在特朗普政府時期，美國商務部將華為和中芯國際列入了出口管制黑名單。根據規定，上了黑名單的公司要想獲得美國技術必須得到美國政府的許可。

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