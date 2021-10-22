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【港股市況】恒生指數高開97點　中國恒大升逾4%（不斷更新）

股市 09:56 2021/10/22

分享：

港股市況不斷更新

美股個別發展，標指破頂，道指微跌，港股今早反彈高開近百點。恒生指數開報26114點，升97點。恒生科技指數升0.6%，報6673點。恒大 （03333） 升逾4%；平保 （02318） 續升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【09：55】中芯 （00981） 升幅擴大至近6%，高見23.4元。

【09：54】比亞迪 （01211） 升近3%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 分別升逾1%。

【09：49】電力股下跌，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌半成。

【09：48】恒指早段倒跌10點；科指升0.7%，報6679點。

【09：44】區塊鏈概念股隨比特幣回吐，火幣科技 （01611） 跌近6%；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；雄岸科技 （01647） 跌近2%；美圖 （01357） 跌逾3%。

【09：42】路透：華為、中芯獲美國逾千億美元技術　中芯9成供貨商獲出口許可證、股價升4%

【09：36】快手 （01024） 升近6%，重上100元高見102.9元。

【09：33】內房續造好，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 升4%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升3%；融創 （01918） 升逾半成。

【09：32】維達 （03331） 績後跌逾6%，低見21元。

【09：32】【恒大3333】恒大物業股權交易告吹　合生創展澄清：毋須達成任何先決條件、恒大今早高開4.3%

【09：28】聯通 （00762） 績後升0.2%。聯通公布首三季度業績，期內股東應佔盈利達129.23億元人民幣，按年增長19.4%；收入達2444.89億元人民幣，按年增長8.5%。

【業績｜聯通】中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣　5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%

【09：27】中芯國際 （00981） 升2%。報道稱美國會文件顯示華為及中芯已獲上千億美元的美國技術出口許可。

【09：26】港交所 （00388） 升0.4%，開報483.2元。

【新股IPO】傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市

【09：22】恒生指數開報26114點，升97點。恒生科技指數升0.6%，報6673點。恒大 （03333） 升逾4%；平保 （02318） 續升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.8%。

【09：13】期指高開185點或0.7%，開報26155點。

【09：01】恒指黑期跌11點，報26004點；道指期貨升7點，報35610點。

【08：35】【恒大3333】恒大一筆債息寬限期周六到期　彭博︰債權人希望展開談判而非要求立即還債

【08：05】【業績│消費股】維達第三季EBITDA跌近兩成至6.7億元

【08：45】【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票　部份預測股息率高見8厘

【07：45】港股ADR收報26018點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報46.65元，較港收市價高0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報505.62元，較港收市價高0.12元或0.02%。

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【07：30】美國公布上周新申領失業救濟金人數為29萬，再創疫後新低。標指破頂，道指則微跌。俄羅斯總統普京稱不排除產油國增產，國際油價掉頭急挫。道指收市跌6點，報35603點；標指升13點，報4549點；納指升94點，報15215點；美滙指數升0.2%，報93.77；美國10年債息升至1.687厘。

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【開市9點半】Tesla股價觸及900美元　業績暗藏細節：或顛覆汽車保險業

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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【恒大3333】恒大據報昨已支付到期債券利息　彭博︰債權人希望展開談判而非要求立即還債
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