【恒指夜期+ADR】夜期倒跌百點　空軍再攻阿里美股（不斷更新）

美國儲局主席鮑威爾講話後，美股即走勢乏力，夜期曾升百點後，即倒跌100點，報26010點，科技中概股ADR倒跌，空軍即再進攻阿里巴巴美股，阿里美股由高港1%變低港1.6%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 46.44 -0.1% 美團ADR 287.19 -0.7% 騰訊ADR 504.19 -1.0% 阿里巴巴美股 171.69 -1.6%

【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、銷售降至2000億人幣 轉型至新能源車產業

北水吸資再縮至1億，快手 （01024） 錄3.3億元淨流入，騰訊 （00700） 吸1.6億元，至於淨流出，建行 （00939） 走資3.5億元，比亞迪電子 （00285） 及中芯 （00981） 均走資逾2億元。

北水資金流向：

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美股個別發展，標指破頂，道指微跌，港股今早反彈高開近百點。恒生指數開報26114點，升97點，早段曾倒跌，其後重拾升勢，恒生指數收報26126點，升109點，成交1243億元。恒生科技指數升1.8%，報6754點。快手 （01024） 升逾5%重上100關；比亞迪 （01211） 、中芯 （00981） 齊升逾4%；內房造好，融創 （01918） 再升逾8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【23：55】夜期曾升百點後，即倒跌100點，報26010點

【22：39】夜期升77點，報26187點

【18：51】恒指夜期升23點，報26133點，高水6點。

【16：10】恒生指數收報26126點，升109點，成交1243億元。恒生科技指數升1.8%，報6754點。快手 （01024） 升逾5%重上100關；比亞迪 （01211） 、中芯 （00981） 齊升逾4%；內房造好，融創 （01918） 再升逾8%。

【16：00】恒生指數U盤前升95點，報26113點。

【15：35】合生創展 （00754） 尾市轉跌逾4%，低見24.75元。

【15：10】丘鈦 （01478） 股價升一成，高見12.32元。

【15：07】港股尾市升約百點，恒指升114點，報26131點；科指升1.8%，報6753點。

【15：00】上證全日跌0.3%；深證升0.3%；創業板指升近0.2%。

【14：56】【新股IPO】微創機器人2252暫錄孖展91.5億、超購57倍 券商：留意超購情況或可「奮身」落飛

【14：43】中煙香港 （06055） 升近3%；思摩爾 （06969） 逆市跌0.6%；比亞迪電子 （00285） 升逾5%。

【14：30】【內房危機】萬科會否救恒大？ 郁亮：先解決自己過冬、行業陣痛後仍有機會

【14：16】兗煤 （01171） 、神華 （01088） 午後跌3%；中煤 （01898） 跌逾2%。 國家發展改革委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會， 會議強調，煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行製止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。 會議明確，近期，國家發展改革委價格司將派出多個調查組，赴煤炭主產省對煤炭生產、流通企業的成本和利潤情況進行實地調查，為研究確定煤炭價格合理區間提供參考依據。

【14：16】中石油 （00857） 跌幅擴大至逾4%；中石化 （00386） 跌逾2%；中海油 （00883） 跌近2%。

【14：13】TL NATURAL GAS （08536） 連挫數日後，今日反彈近9成，高見0.81元，惟與大瀉前11.6元水平仍差大段距離。

【14：13】頤海 （01579） 升近7%，高見52.35元。

【13：26】大市升幅收窄至近50點，報26062點，升45點。

【13：24】敏華 （01999） 升逾9%，高見12.8元。

【13：10】海昌海洋 （02255） 午後升逾11%，高見2.05元。海昌海洋公布，公司執行董事及控股股東之一曲程按每股1.57元平均價格於公開市場上購入合共500萬股股份，佔已發行股本0.125%。

【13：09】李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 升逾2%；特步 （01368） 升逾1%。

【13：00】港股午後初段升約123點，報25140點；科指升近2%，報6765點。

【12：36】【比亞迪新高】比亞迪撲300元創新高 Tesla入門車型改用新電池、寧德時代比亞迪連日炒起

【12：00】恒生指數半日升115點，報26132點，成交713億元。恒生科技指數升1.9%，報6761點。內房股、車股造好，恒大 （03333） 升逾4%；比亞迪 （01211） 升半成破頂；快手 （01024） 升逾4%重上100元。

【11：43】恒指中午收市前升約115點，報26134點；科指升近2%，報6766點。

【11：35】【快手1024】瑞信上調快手目標價至140元 維持「跑贏大市」評級、快手重上100元升逾半成

【11：30】上證半日升近0.1%；深證升近0.8%；創業板指升0.8%。

【11：15】【大行報告】港交所遭滙證、瑞信、瑞銀下調目標價 第三季業績料按年倒退

【11：09】東岳 （00189） 逆市跌近6%，低見16.5元。

【11：01】恒指升幅擴大至百點，報26136點，升118點；科指升1.7%，報6747點。

【10：41】瑞聲 （02018） 升6%，高見35.2元；舜宇 （02382） 升逾2%，高見210.4元。

【10：41】油價回吐逾1%，三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌逾3%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾1%。

【10：37】【內房股】恒大支付到期利息+劉鶴言論 內房股續彈、融創飈近一成

【10：21】比亞迪 （01211） 升半成，破頂高見296.2元。

【10：20】ATM軟，阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%；美團 （03690） 跌0.1%；騰訊 （00700） 暫無升跌。

【10：12】【農夫山泉9633】農夫山泉否認生產過程中進入蟲卵、已報警處理 股價現跌1.3%

【10：12】恒指最新反覆升約35點，報26053點；科指升1.3%報6720點。

【10：07】恒大 （03333） 升幅擴大至近6%，高見2.78元；恒大物業 （03333） 升近4%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。恒騰 （00136） 則跌0.7%。

【09：55】中芯 （00981） 升幅擴大至近6%，高見23.4元。

【09：54】比亞迪 （01211） 升近3%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 分別升逾1%。

【09：49】電力股下跌，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 跌逾3%；龍源電力 （00916） 跌半成。

【09：48】恒指早段倒跌10點；科指升0.7%，報6679點。

【09：44】區塊鏈概念股隨比特幣回吐，火幣科技 （01611） 跌近6%；歐科雲鏈 （01499） 跌3%；雄岸科技 （01647） 跌近2%；美圖 （01357） 跌逾3%。

【09：42】路透：華為、中芯獲美國逾千億美元技術 中芯9成供貨商獲出口許可證、股價升4%

【09：36】快手 （01024） 升近6%，重上100元高見102.9元。

【09：33】內房續造好，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 升4%；碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升3%；融創 （01918） 升逾半成。

【09：32】維達 （03331） 績後跌逾6%，低見21元。

【09：32】【恒大3333】恒大物業股權交易告吹 合生創展澄清：毋須達成任何先決條件、恒大今早高開4.3%

【09：28】聯通 （00762） 績後升0.2%。聯通公布首三季度業績，期內股東應佔盈利達129.23億元人民幣，按年增長19.4%；收入達2444.89億元人民幣，按年增長8.5%。

【業績｜聯通】中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣 5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%

【09：27】中芯國際 （00981） 升2%。報道稱美國會文件顯示華為及中芯已獲上千億美元的美國技術出口許可。

【09：26】港交所 （00388） 升0.4%，開報483.2元。

【新股IPO】傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市

【09：22】恒生指數開報26114點，升97點。恒生科技指數升0.6%，報6673點。恒大 （03333） 升逾4%；平保 （02318） 續升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.8%。

【09：13】期指高開185點或0.7%，開報26155點。

【09：01】恒指黑期跌11點，報26004點；道指期貨升7點，報35610點。

【08：35】【恒大3333】恒大一筆債息寬限期周六到期 彭博︰債權人希望展開談判而非要求立即還債

【08：05】【業績│消費股】維達第三季EBITDA跌近兩成至6.7億元

【08：45】【高息股攻略】滙豐研究推介19隻股票 部份預測股息率高見8厘

【07：45】港股ADR收報26018點，升1點。滙豐 （00005） ADR折合報46.65元，較港收市價高0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報505.62元，較港收市價高0.12元或0.02%。

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【07：30】美國公布上周新申領失業救濟金人數為29萬，再創疫後新低。標指破頂，道指則微跌。俄羅斯總統普京稱不排除產油國增產，國際油價掉頭急挫。道指收市跌6點，報35603點；標指升13點，報4549點；納指升94點，報15215點；美滙指數升0.2%，報93.77；美國10年債息升至1.687厘。

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【開市9點半】Tesla股價觸及900美元 業績暗藏細節：或顛覆汽車保險業

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責任編輯︰梁浩碩