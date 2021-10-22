【恒大3333】恒大據報昨已支付到期債券利息　彭博︰債權人希望展開談判而非要求立即還債

▲ 【恒大3333】恒大一筆債息寬限期周六到期 彭博︰債權人希望展開談判而非要求立即還債

中國恒大 （03333） 一隻未依期支付美元債利息的寬限期將於周六（10月23日）到期，內地媒體報道，恒大已於昨天將該筆債券利息8350萬美元，匯入受託人花旗銀行賬戶，將於10月23日寬限期到期前支付給該筆債券各持有人。另外，彭博引述知情人士報道指，部分債權人從律師事務所凱易（Kirkland & Ellis LLP）及投行Moelis & Company獲得建議，不打算要求在截止日期之後立即還債，而是希望與恒大展開債務談判。恒大股價今早升3.9%，最新報2.68元。

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報道指，債權人不打算在期限到後要求立即還債，是因為希望恒大能夠和他們討論圍繞未付利息的選項，達成一項正式的延期追討協議，避免恒大重組時受要求立即償債的一眾投資者影響。

外電REDD此前引述Jumbo Fortune債券持有人，恒大成功延長該筆由它擔保的美元債券還款期，延長期限至少3個月，表明公司可能願意與其他債權人進行談判。

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責任編輯︰梁浩碩