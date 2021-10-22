【恒大3333】恒大在寬限期結束前支付債券利息、全日升4%　彭博︰有債權人希望債務談判

▲ 【恒大3333】恒大一筆債息寬限期周六到期 彭博︰債權人希望展開談判而非要求立即還債

中國恒大 （03333） 9月底有第一筆境外美元債券未能按時支付利息，進入30日寬限期，在10月23日寬限期屆滿前，恒大據悉已匯入8350萬美元應付利息，經由受託人花旗銀行轉付債券持有人。雖然中國恒大9月底至今，已累計有5筆美元債券利息到期未付，但恒大最新避開「債務違約」，內房股周五股價向好，恒大全日升4%，收報2.69元，成交4.6億元。

彭博引述知情人士報道指，部分債權人從律師事務所凱易（Kirkland & Ellis LLP）及投行Moelis & Company獲得建議，不打算要求恒大在截止日期之後立即還債，而是希望與恒大展開債務談判。

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報道指，債權人不打算在期限到後要求立即還債，是因為希望恒大能夠和他們討論圍繞未付利息的選項，達成一項正式的延期追討協議，避免恒大重組時受要求立即償債的一眾投資者影響。

外電REDD此前引述Jumbo Fortune債券持有人，恒大成功延長該筆由它擔保的美元債券還款期，延長期限至少3個月，表明公司可能願意與其他債權人進行談判。

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責任編輯︰梁浩碩

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