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【業績│消費股】維達第三季EBITDA跌近兩成至6.7億元

股市 08:05 2021/10/22

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【業績│消費股】維達第三季EBITDA跌近兩成至6.7億元

維達 （03331） 公布季績。截至9月30日止第三季度，維達總收益增長7.2%（按固定匯率換算為2%）至41.06億元，其中33.44億元來自紙巾分部；7.62億元來自個人護理分部。息稅折舊攤銷前溢利（EBITDA）縮窄19.6%至6.66億元，相應的息稅折舊攤銷前溢利率降低5.5個百分點至16.2%。

毛利微升1.7%至14.37億元。毛利率縮窄1.9個百分點至35%。經營溢利跌35%至3.54億元。經營溢利率減少5.6個百分點至8.6%。

首9個月計，總收益增長15.1%（按固定匯率換算為8%）至131.9億元。其中108.52億元來自紙巾分部，23.8億元來自個人護理分部；毛利增加11%至48.31億元，毛利率下跌1.4個百分點至36.6%；經營溢利縮窄13.1%至15.65億元，經營溢利率下降3.8個百分點至11.9%；息稅折舊攤銷前溢利收縮5.9%至24.92億元，相應的息稅折舊攤銷前溢利率降低4.2個百分點至18.9%。

維達表示，區域內整體消費增長因多項因素放緩，中國内地多地受疫情反覆及水災影響，同時馬來西亞因疫情封鎖而出現供應鏈短暫中斷。集團在第三季度收益保持穩健增長，儘管受到整體消費氣氛減弱及零售市場季節性波動影響，期內收益增長相對放緩。

同時，集團通過對新產品的開發、新品類及高端產品的營銷推廣的投入，繼續為未來的盈利增長做好準備。雖然短期面臨挑戰，集團仍對其戰略及品牌整體表現充滿信心。

【業績│消費股】維達中期多賺6%息10仙　木漿價格處高位惟現有庫存仍利好毛利　業績後曾跌15%（第二版）

【維達股價】維達業績遜預期花旗下調評級至「中性」 維達現跌1%

責任編輯︰梁浩碩

港股 維達國際（03331）

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