【美股焦點】Snap料收入增幅大減、盤前插逾兩成拖累FB　蘋果私隱政策砸傷社交媒體股

▲ 【美股焦點】Snap料收入增幅大減、盤後插逾兩成拖累FB 蘋果私隱權砸傷社交媒體股

Snapchat母企Snap（美︰SNAP）公布季績，即使盈利、日均活躍用戶數據大符預期，惟Snap季度收入為10.7億美元，低於市場預期的11億美元。Snap解釋，廣告業務受蘋果公司（Apple，美︰AAPL）此前推出的隱私權政策變更所影響，而且預期第四季收入約11.6億至12億美元，遠低於市場預期的13.6億美元。Snap於周五盤前股價大挫21%，報59.31美元。

Snap收入增長指引大遜預期，引發投資者憂慮，蘋果私隱政策變更也會拖累其他社交媒體，Facebook（美︰FB）及Twitter（美︰TWTR）股價盤前跌逾4%。

Google母企Alphabet（美：GOOG）盤前跌1.7%。蘋果盤前就微跌0.1%。

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今年第三季，Snap每日活躍用戶為近3.06億，按年增長近23%。

除受累蘋果公司推出私隱變更所影響，Snap行政總裁Evan Spiegel表示，全球供應鏈中斷、勞動力短缺，亦令企業削減廣告開支。

公司預計第4季度收入將達11.6億至12億美元，低於市場預期的13.6億美元，Snap 第4季收入指引相當於按年增長約3成，遠遜於第3季收入增長逾6成。全球每日活躍用戶（DAU）達3.16億至3.18億。

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責任編輯︰梁浩碩

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