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【ET財經早點1分鐘】Tesla衝上900美元 標指創新高

股市 07:00 2021/10/22

分享：

Tesla第三季業績強勁，刺激股價高見900美元，距歷史新高不足1美元。

Tesla股價全日升3.3%，並罕有成為成交榜冠軍，高達279億美元，帶動標指創新高。

另外，道指則微跌。美國上周新申領失業救濟金人數為29萬，再創疫情爆發後新低，對大市有利好作用。

*今早9時《ET開市直擊》邀請市場專家為你分析市況，做好開市準備*【按此】

特朗普概念Digital World 急升3.6倍

前美國總統特朗普創立全新的社交媒體平台TRUTH Social，並與美上市的SPAC公司Digital World達成合併協議。

Digital World即急升3.6倍，成交127億美元，成交榜第三名。

TRUTH Social已經可以在蘋果應用商店中進行預購，測試版將在11月推出，提供予受邀請的用戶使用，預計將在明年第一季度正式推出。

恒指夜期升59點 美團 （03690） 、小米 （01810） ADR高1%

恒指夜期收市升59點，收報26029點。

美團及小米ADR表現較佳，較港收市價高1%。

馬雲現身馬略卡島 打高爾夫球

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲行蹤繼續曝光，有兩家西班牙媒體周三報道指，馬雲現身西班牙馬略卡島，更有外媒拍攝到馬雲在當地揮桿打高爾夫球照片。

馬雲同行友人為雲鋒基金創始人虞鋒，馬雲的超級豪華遊艇「禪」號，在過去幾天一直在馬略卡島西北海岸行駛，周二抵達安德拉克斯。

有人稱睇到馬雲在當地的一家商店購買家居裝飾，馬雲今次旅遊行程相當即興，計劃下個月遊覽其他歐洲國家後會返回中國。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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