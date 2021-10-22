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聯儲局宣布高官交易新規：禁止持有個股 限制其他交易活動

股市 02:56 2021/10/22

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美國聯儲局周四宣布新規，禁止政策制定者及高級官員持有個股，並限制其他交易活動，以回應此前「炒股風波」引發的巨大爭議。（法新社資料圖片）

美國聯儲局周四宣布，禁止政策制定者及高級官員持有個股，並限制其他交易活動，以回應此前「炒股風波」引發的巨大爭議。

根據新規，官員們在買賣仍被允許的證券之前，必須提前45天發出通知。他們還被要求持有這些證券至少一年，並且在「金融市場壓力加劇」期間不能買賣基金。

此外，聯邦儲備銀行行長必須在30天內披露交易信息，這是聯邦公開市場委員會（FOMC）成員和高級職員的一項現存要求。官員目前持有的股票將被剝離，但沒有公布時間表。新聞稿稱，新規則將在「一個月內」正式實施。

根據新規，儲局官員不能再持有特定公司的股票，也不能投資於個別債券、持有機構證券或衍生品合約。新規定取代了現有規定，後者雖然有一些限制，但仍允許官員買賣股票。這些官員們未來的投資，將僅限於共同基金等多元化資產。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在一份聲明中說：「這些嚴格的新規則提高了標準，以向我們服務的公眾保證，我們所有的高級官員都一心一意，專注於聯儲局的公共使命。」

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責任編輯：李勝君

美股 基金 債券 美國聯儲局 美國 鮑威爾

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