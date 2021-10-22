谷歌緊隨蘋果之後 大幅削減其應用商店服務費

▲ 谷歌表示，Google Play商店的訂閲服務費將從30%降至15%。（法新社資料圖片）

谷歌表示，在蘋果採取類似舉措後，谷歌將降低其應用商店的服務費。兩家公司都面臨立法者和監管機構的壓力，要求開發者更容易訪問其應用商店。

谷歌在一份新聞稿中表示，Google Play商店的訂閲服務費，將從30%降至15%。在目前的模式下，在佣金降至15%之前，開發人員必須在前12個月內，支付30%的谷歌訂閲費用。谷歌表示，99%的開發人員有資格獲得較低的服務費。

谷歌還表示，正在推出一項計劃，允許電子書、音樂流媒體服務和其他付費內容的應用程序，獲得低至10%的訪問費用；Apple則沒有對此類應用程序進行例外處理。

與谷歌相比，蘋果在其應用程序商店中，受到更多監管機構的關注。過去兩年，大多數參與Apple計劃的視頻流媒體，蘋果對其應用程序和某些溢價的應用程序，收取佣金費用從30%削減至15%。但蘋果仍會在訂閲的第一年收取30%的費用，這意味著谷歌的應用商店，對於基於訂閲的應用，可能比蘋果更具競爭力。

谷歌和蘋果都因其應用商店的做法，面臨法律訴訟。7月，州檢察長宣布對谷歌提起反壟斷訴訟，指控該公司通過其Android版Google Play商店，濫用其對應用程序開發商的權力。Fortnite製造商Epic Games就蘋果的應用商店費用和其他做法，提出重大訴訟。

【擴大市場】Google Task Mate擴大至非洲市場 推動當地零工經濟發展

【Google新機】搶奪華為市佔缺口 傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部

【全球首例】南韓要求Google、蘋果 10月中前遞交App store新支付規定

責任編輯：李勝君



