美歐數字稅爭端和解 華府同意放棄對五國報復性關稅

▲ 美國和五個歐洲國家政府達成一項協議，解決了涉及部分美國科技巨頭的數字稅爭端。（法新社資料圖片）

美國和五個歐洲國家政府達成一項協議，解決了涉及部分美國科技巨頭的數字稅爭端。此前多國達成全球性協議，以改革針對大公司的徵稅。

奧地利財政部周四發布聲明稱，根據協議，美國、英國、法國、意大利、西班牙和奧地利就「從現有數字服務稅，向新的多邊解決方案過渡」達成一致，各國承諾通過建設性對話，繼續就此問題進行討論。

該協議標誌著一場曠日持久爭端的結束，如果數字稅爭端繼續存在，可能威脅到更廣泛稅收協議的達成。通過經合組織（OECD）牽頭的談判，136個國家簽署了全球稅改計劃。預計世界各國領導人將於10月30至31日在羅馬舉行的20國峰會上批准該協議。

歐洲國家將暫時保留激怒美國公司和政府官員的所謂數字服務稅。如果新的全球稅制在未來兩年內生效，那麼這些國家將提供稅收抵免，實際上等於退還科技公司，在全球稅收協議提前實施情況下超額繳納的稅款。

美國同意放棄對上述歐洲五國的報復性關稅。之前這些關稅已經被暫停。

奧地利財政部長Gernot Bluemel在聲明中稱，「這使我們能夠避免美國將實施的懲罰性關稅，並保留我們的規則直到全球稅制改革生效。」

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責任編輯：李勝君