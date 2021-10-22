  • 20°C
香港時間 : 20211022日 (五) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET開市直擊】科技股反彈完 資金轉炒內房股？（附time code）

股市 08:55 2021/10/22

分享：

新經股包括阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等經過連日強勢反彈後，上日見有回吐，到底新經濟股是否完成反彈？另外，多隻內房股炒上，短綫是否值得留意？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：10 - 美股外圍市況速覽　
02：14 - 港股ADR表現
03：00 - 亞太股市早段市況速報
03：08 - 標指創紀錄新高　市場資金仍偏好美股
04：23 - 解讀債息升美股仍升現象　
08：41 - 港股上日市況速覽
09：49 - 恒指短期有機會維持反彈　關鍵價位在哪？
12：02 - 劉鶴發言未能消除內房板塊憂慮？形勢仍有保留？
14：44 - 內房股部署策略　中海外 （00688） 較安全？
16：00 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 甚麼價位可入？科技股未有貨宜再等？
17：35 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 可望再破頂
19：01 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 走勢分析
20：20 - 觀眾問股：中廣核新能源 （01811） 短綫操作策略？部署宜睇中長綫？
22：36 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 前景好股價弱？
25：38 - 港股開市前市況速報
28：05 - ET個股推介 - 華潤電力 （00836）
29：04 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 昨日急跌需沽？
30：32 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 中長綫睇好？
32：35 - 觀眾問股：恒指26000點見頂未？
34：48 - 觀眾問股：天立教育 （01773） 復牌下跌見底未？
36：12 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 短綫要審慎？
38：03 - 觀眾問股：天能動力 （00819） 走勢好轉股價仍弱
39：20 - 觀眾問股：馬雲現身有何玄機？阿里巴巴 （09988） 是否轉勢仍待觀望？
42：35 - 觀眾問股：Apple年底前可衝上200元？
44：22 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 短期宜審慎？
45：38 - 觀眾問股：江西銅 （00358） 15元有貨可反彈再上？
47：01 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 升穿500元可再入貨？
48：03 - 觀眾問股：新創建 （00659） 有機會再升？中長
49：20 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 買入、上望價位？
50：32 - 觀眾問股：日清食品 （01475） 前景分析
52：18 - 觀眾問股：快手 （01024） 慢慢擺脫弱勢？
53：44 - 觀眾問股：定加注價位策略
54：53 - 恒指早段市況速覽
56：16 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

立即登入https：//video.hket.com/video/3087903/

*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（10月18日-22日）
2021/10/21
【ET開市直擊】本周嘉賓預告　做好開市準備（10月18日-22日）
【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code）
2021/10/21
【ET開市直擊】科技股舞動港股 應捉緊時機還是伺機鬆綁（附time code）
【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（附time code）
2021/10/20
【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（附time code）
【ET開市直擊】港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code）
2021/10/19
【ET開市直擊】港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code）
【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）
2021/10/18
【ET開市直擊】資金輪動再有炒作 新、舊經濟誰受惠（附time code）
新經濟 TSA 騰訊 股票 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕
【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【新股IPO】微創機器人2252暫錄孖展60.7億、超購近38倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【新股IPO】微創機器人2252暫錄孖展60.7億、超購近38倍　券商：留意超購情況或可「奮身」落飛
【恒指夜期+ADR】美團小米ADR續升　夜期收市升59點　北水吸資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團小米ADR續升　夜期收市升59點　北水吸資近6億（不斷更新）