  • 19°C
香港時間 : 20211022日 (五) 02:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷蘭實驗室破解Tesla駕駛數據　發現大量車禍信息

股市 00:47 2021/10/22

分享：

荷蘭實驗室破解Tesla駕駛數據，發現了大量可用於調查嚴重車禍事故的信息。（法新社資料圖片)

據媒體報道，荷蘭政府下屬的法醫實驗室「荷蘭法醫學會」（NFL）周四（10月21日）表示，已破解特斯拉（Tesla）嚴密保護的駕駛數據存儲系統，發現大量可用於調查嚴重車禍事故的信息；他們發現了更多數據，甚至比車禍調查人員知道的還要多。

荷蘭法醫學會稱，已解密的數據顯示，特斯拉汽車存儲駕駛員輔助系統Autopilot的操作信息。此外，這些車輛還記錄速度、油門踏板位置、方向盤角度和剎車使用情況等。

荷蘭法醫學會調查員胡根迪克（Francis Hogendijk）聲明稱，這些數據為法醫調查人員和交通事故分析人員，提供豐富的信息，有助於在發生致命交通事故或受傷事故後，進行刑事調查。

荷蘭法醫學會表示，他們沒有從特斯拉那裏尋找數據，而是對特斯拉汽車中的數據日誌，進行「逆向工程」，即對軟件進行「解構」以提取信息，以便對其進行客觀調查。

特斯拉對其駕駛數據進行加密，以確保其技術不受其他製造商的影響，並保護司機隱私。車主可以在發生事故後，要求提供包括攝像頭在內的數據。胡根迪克稱，通過解密特斯拉的代碼，可以更多地了解特斯拉正在存儲甚麼類型的數據，以及存儲多長時間，從而允許人們進行更詳細的數據請求。

荷蘭法醫學會表示，特斯拉可以遠程訪問這些數據。這些數據會定期從汽車上傳，供特斯拉用於產品改進或故障修復。

荷蘭法醫學會稱，已經獲得Model S、Y、X和Model3的數據，並在歐洲事故研究協會（EAAR）分享該結果，以便其他事故分析師可以使用。

今年8月，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對特斯拉76.5萬輛美國汽車上的Autopilot系統，展開正式的安全調查，稱該系統難以識別停放的「緊急響應車輛」。

到目前為止，NHTSA已經確認了12宗撞車事故。NHTSA表示，大多數事故發生在天黑之後。上個月，特斯拉更新了Autopilot，當特斯拉汽車在夜間行駛時檢測到「緊急響應車輛」的燈光，可以自動放慢車速。

【Tesla業績】Tesla顛覆汽車保險業　「安全評分」把撞車機率降低30%

【Tesla業績】Tesla第三季收入及純利齊破紀錄　為比特幣減值5100萬美元

大摩看好Tesla未來幾年銷售　維持「增持」目標價900美元

【Tesla】Tesla Model 3交車時間再度延遲　直到2022年8月正式交付

責任編輯：李勝君
 

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 法醫 荷蘭 汽車 Tesla 交通事故 軟件

上一篇文章

美歐數字稅爭端和解 華府同意放棄對五國報復性關稅

下一篇文章

【Tesla業績】Tesla顛覆汽車保險業　「安全評分」把撞車機率降低30%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕
【MIRROR x 黃子華】滙豐又請MIRROR成員助力宣傳　兩名鏡仔周五出席滙豐EveryMile信用卡揭幕
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒生前一姐】恒生前CEO鄭慧敏辭世　今年5月治療告假、8月調回滙豐
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【恒大3333】恒大出售50.1%恒大物業失敗、復牌跌13%　合生創展炮轟恒大：限期後才通知取消（附短片）
【新股IPO】微創機器人2252今日起招股　一手入場費約21818元
【新股IPO】微創機器人2252今日起招股　一手入場費約21818元
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年　麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣（多圖）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股靠穩　北水吸資近6億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股靠穩　北水吸資近6億（不斷更新）