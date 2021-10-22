荷蘭實驗室破解Tesla駕駛數據　發現大量車禍信息

▲ 荷蘭實驗室破解Tesla駕駛數據，發現了大量可用於調查嚴重車禍事故的信息。（法新社資料圖片)

據媒體報道，荷蘭政府下屬的法醫實驗室「荷蘭法醫學會」（NFL）周四（10月21日）表示，已破解特斯拉（Tesla）嚴密保護的駕駛數據存儲系統，發現大量可用於調查嚴重車禍事故的信息；他們發現了更多數據，甚至比車禍調查人員知道的還要多。

荷蘭法醫學會稱，已解密的數據顯示，特斯拉汽車存儲駕駛員輔助系統Autopilot的操作信息。此外，這些車輛還記錄速度、油門踏板位置、方向盤角度和剎車使用情況等。

荷蘭法醫學會調查員胡根迪克（Francis Hogendijk）聲明稱，這些數據為法醫調查人員和交通事故分析人員，提供豐富的信息，有助於在發生致命交通事故或受傷事故後，進行刑事調查。

荷蘭法醫學會表示，他們沒有從特斯拉那裏尋找數據，而是對特斯拉汽車中的數據日誌，進行「逆向工程」，即對軟件進行「解構」以提取信息，以便對其進行客觀調查。

特斯拉對其駕駛數據進行加密，以確保其技術不受其他製造商的影響，並保護司機隱私。車主可以在發生事故後，要求提供包括攝像頭在內的數據。胡根迪克稱，通過解密特斯拉的代碼，可以更多地了解特斯拉正在存儲甚麼類型的數據，以及存儲多長時間，從而允許人們進行更詳細的數據請求。

荷蘭法醫學會表示，特斯拉可以遠程訪問這些數據。這些數據會定期從汽車上傳，供特斯拉用於產品改進或故障修復。

荷蘭法醫學會稱，已經獲得Model S、Y、X和Model3的數據，並在歐洲事故研究協會（EAAR）分享該結果，以便其他事故分析師可以使用。

今年8月，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）對特斯拉76.5萬輛美國汽車上的Autopilot系統，展開正式的安全調查，稱該系統難以識別停放的「緊急響應車輛」。

到目前為止，NHTSA已經確認了12宗撞車事故。NHTSA表示，大多數事故發生在天黑之後。上個月，特斯拉更新了Autopilot，當特斯拉汽車在夜間行駛時檢測到「緊急響應車輛」的燈光，可以自動放慢車速。

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責任編輯：李勝君

