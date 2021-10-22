【騰訊700】傳騰訊籌備成立F1遊戲工作室 開發元宇宙作品

根據本地媒體及內地社交平台消息，內地科網巨頭騰訊(00700)旗下天美工作室，計劃成立專注開發元宇宙遊戲作品的F1工作室。消息指，F1工作室員工將來自騰訊位於內地、新加坡、美國及加拿大的員工，並且已開設了逾40個職位空缺。工作室命名F1，意指一個圍繞元宇宙的未來。天美對有關傳聞不予置評，回應工作室目前正專注於開發「AAA」級遊戲作品。

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「元宇宙」概念廣泛，簡單而言代表互聯網下一個階段，是由增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、三維技術（3D）、人工智能（AI）等技術支持的虛擬現實的網絡世界。早於9月，市傳旗下騰訊科技（深圳）有限公司申請註冊多項「和平精英元宇宙」及「綠洲啟元宇宙」商標，國際分類涉及科學儀器、社會服務等，當時商標狀態為申請中。單於９月，傳騰訊已申請註冊近百個元宇宙相關商標，包括「王者元宇宙」、「天美元宇宙」、「逆戰元宇宙」及「騰訊音樂元宇宙」等。

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