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【開市9點半】Tesla股價觸及900美元　業績暗藏細節：或顛覆汽車保險業

股市 06:45 2021/10/22

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外圍焦點落在Tesla（美：TSLA），隔晚勢頭極好，股價觸及900美元，業績中揭或顛覆汽車保險業？另外，據報內地監管針對滴滴（美：DIDI）等的網絡安全審查，最快下月公布調查結果，並建議滴滴等網企赴港上市。

1. 【Tesla業績】Tesla顛覆汽車保險業　「安全評分」把撞車機率降低30%

2. 【新股IPO】傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市　滴滴美股盤前升逾4%

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9. 【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social　美國SPAC股份盤前大升4成

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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