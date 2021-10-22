【開市9點半】Tesla股價觸及900美元　業績暗藏細節：或顛覆汽車保險業

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

外圍焦點落在Tesla（美：TSLA），隔晚勢頭極好，股價觸及900美元，業績中揭或顛覆汽車保險業？另外，據報內地監管針對滴滴（美：DIDI）等的網絡安全審查，最快下月公布調查結果，並建議滴滴等網企赴港上市。

1. 【Tesla業績】Tesla顛覆汽車保險業 「安全評分」把撞車機率降低30%

2. 【新股IPO】傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市 滴滴美股盤前升逾4%

3. 【馬雲行蹤】阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島 雲鋒基金虞鋒伴行打高爾夫球（多圖）

4. 【恒大3333】恒大物業股權交易告吹 合生創展澄清：毋須達成任何先決條件、否認恒大明示或暗示的指控

5. 【新股IPO】萬達商管遞表申上市 中國最大商管、半年收入超百億

6. 【大行報告】快手獲富瑞升目標價至140元 料上季收入增30%至200億人幣

7. 【業績｜聯通】中國聯通首三季純利增19.4%至129億人幣 5G客戶增長拉動移動ARPU升6.3%

8. 【大行報告】港交所業績前遭瑞信、瑞銀下調目標價 第三季季績料倒退

9. 【美股焦點】特朗普擬推社交平台TRUTH Social 美國SPAC股份盤前大升4成

港股ADR及美股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +15 +14